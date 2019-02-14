Son Dakika Haberleri: Atrax'19 ve Adventure Turkey Fuarı Kapılarını Açtı

Atrax'19 ve Adventure Turkey Fuarı Kapılarını Açtı

1 saat önce

Eğlence, Etkinlik, Park, Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı ATRAX'19 ile Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Atrax'19 ve Adventure Turkey Fuarı Kapılarını Açtı, System.String[]
Eğlence, Etkinlik, Park, Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı ATRAX'19 ile Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı.

ATRAX'19 ve Adventure Turkey fuarları Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından gerçekleştiriliyor.

50 ülkeden 10 bin ziyaretçi hedefleyen ATRAX'19 fuarı 14-16 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor.

Türkiye'de ilk kez sergilenecek birçok farklı ürünün bulunacağı fuarda, eğlence parklarından çocuk oyun gruplarına, jetonlu oyun makinelerinden tırmanma duvarı ekipmanlarına, hareket simülatörlerinden ses ışık sahne sistemlerine kadar eğlenceye dair her şey yer aldı.

Sadece çocuklarla kalmayıp her yaştan insana hitap etmesi sebebiyle eğlence sektörünün büyüklüğü dünyada 2 trilyon dolar iken Türkiye'de 13 milyar dolar. Bu konuda en hızlı büyüyen 9. Ülke Türkiye. Eğlence sektöründe Türkiye'nin ilk ve tek yarışması Shining Star Awards 2019 - Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon Ödülleri, bu yıl 6. kez gerçekleşecek.

Yarışma, Eğlencenin Yıldızları, Sektörün Yıldızları ve Tema Yıldızları-Mutlu Şehirler adı altında 3 kategoriden başvuruları kabul etti.

Sektör profesyonellerinin bulunduğu jüri tarafından seçilen projeler, 15 Şubat'ta Crowne Plaza Florya Otel'de düzenlenecek olan gecede ödüllendirilecek.

Adventure Turkey 4 gün boyunca sürecek

Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey'de İstanbul Fuar Merkezi'nde bugün gerçekleşen etkinlik İçindeki Maceraperesti Ortaya Çıkar sloganıyla katılımcılara 4 gün boyunca eğlenceyi ve macerayı bir arada sunacak.Ayrıca kamp ateşi temasıyla yapılacak programda, macera tutkunları outdoor sporlarına dair anılarını paylaşacak.

Dünyanın en büyük ve en hızlı gelişen sektörlerinin başında gelen turizmde, alternatif turizm akla ilk gelen konaklamalı turizmin yerini aldı. Bunların başında macera turizmi geliyor. Bu kapsamda Adventure Turkey sektör profesyonellerini ve tüketicileri tek çatı altında buluştururken Ortadoğu, Avrupa, Afrika, Balkan ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerini bir araya getirerek uluslararası platform oluşturuyor.

Macera ve doğa sporları alanında önemli isimleri ziyaretçiler ile bir araya getirecek Adventure Turkey, Kamp Ateşi söyleşileri düzenleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:24 Kaynak: AA

Türkiye, Aydın Doğan Vakfı, Ekonomi
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