ATSO Akademi'den Facebook Bilgilendirme Programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATSO Akademi'den Facebook Bilgilendirme Programı - Son Dakika

ATSO Akademi'den Facebook Bilgilendirme Programı

6 saat önce

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren ATSO Akademi ve Facebook Türkiye Kamu Ortakları Müdürlüğü işbirliğinde, 23 Ocak Perşembe günü 09.30 – 13.30 saatleri arasında "Facebook Bilgilendirme Programı" gerçekleştirilecek.

ATSO Akademi'den Facebook Bilgilendirme Programı, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren ATSO Akademi ve Facebook Türkiye Kamu Ortakları Müdürlüğü işbirliğinde, 23 Ocak Perşembe günü 09.30 – 13.30 saatleri arasında "Facebook Bilgilendirme Programı" gerçekleştirilecek.


Cem Kınay, Candaş Gültekin, Burak Karagöl, Sinan Mallart'ın konuşmacı olarak katılacağı programda; "Turizmde Dijitalleşme", "Seyahat Sektörü Dijital Trend'leri", "Facebook Pazarlama Çözümleri: Seyahat", "Dijital Seyahatin İncelikleri" tartışılacak. ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek program herkesin katılımına açık.


ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonu Antalya'da gerçekleştirilecek programın özellikle turizm sektörü için büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları kaydetti:


"ATSO Akademi ve Facebook Türkiye Kamu Ortakları Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek programda; Antalya bölgesindeki turizm işletmelerinin hem sektördeki trendler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları hem de dijital platformlardan daha etkili bir şekilde yararlanılabilmeleri amacıyla bilgiler verilecek. Dijital platformlar, diğer pek çok sektörde olduğu gibi seyahat sektöründe faaliyet gösteren firmalar için müşterilerine ulaşmak adına önemli fırsatları sunuyor. İşletmelerimizin dijital dünyayı yakından izlemeleri ve sunulan olanaklardan faydalanmaları bugün artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Alanında kendini kanıtlamış konuşmacılarımızın da sunumlarıyla inanıyorum ki; ufuk açıcı bir program olacak. Konuya ilgi duyan tüm üye ve çalışanlarını programımıza davet ediyoruz."


Davut Çetin, ATSO Akademi'nin Antalya iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda, oda üyeleri ve çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, eğitimlerin ATSO internet sayfasındaki, "ATSO Akademi" bağlantısından takip edilebileceğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
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