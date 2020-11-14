ATSO Akademi,'Salı Buluşmaları' ile ufuk açacak - Son Dakika

ATSO Akademi,'Salı Buluşmaları' ile ufuk açacak

14.11.2020 12:20
ATSO Akademi,'Salı Buluşmaları' ile ufuk açacak, System.String[]

ATSO Akademi ve TOBB ETÜSEM işbirliğinde gerçekleşecek 'Salı Buluşmaları' Online Eğitim Programları 17 Kasım'da Başlıyor.

ATSO Akademi ve TOBB ETÜSEM işbirliğinde gerçekleşecek 'Salı Buluşmaları' Online Eğitim Programları 17 Kasım'da Başlıyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO Akademi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜSEM) işbirliğinde ekonomi, finans, bütçe ve sosyal güvenlik gibi çok önemli konuların ele alınacağı 4 online eğitim programının 'Salı Buluşmaları' başlığı ile düzenleneceğini bildirdi.

Başkan Davut Çetin, ATSO çatısı altında oda üyelerinin ve çalışanlarının nitelikli insan gücü yetiştirmesi amacıyla 1998 yılında kurulan ve bugüne kadar düzenlenen bin 300 eğitimden 61 bin kişinin yararlandığı ATSO Akademi eğitimlerinin, pandemi döneminde de dijital ortamda tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Pandemi nedeniyle eğitimleri dijitale taşıyarak ara vermeden devam edildiğini belirten Başkan Davut Çetin, "ATSO Akademi'de bu dönemde; E-ticaret E-ihracat Eğitim ve Danışmanlık projemiz kapsamında yapılan E-ticaret E-ihracat eğitimleri, Kişisel Gelişim, Sanal Fuarlara Hazırlanma, Dijital Sigortacılıkta Acentenin Yeri ve Önemi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi eğitimleri bu süreçte gerçekleştirdik. Üyelerimiz için pandemi döneminde gerçekleştirdiğimiz Hijyen eğitimini de ilk düzenleyen Odalardan biri olduk" dedi.

"4 önemli eğitim"

Online eğitimleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Davut Çetin, "ATSO Akademi'nin dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen online eğitimlerine yeni bir işbirliği programını dahil ediyoruz. ATSO Akademi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile ortaklaşa 'Salı Buluşmaları' başlığı altında Kasım ve Aralık aylarında yapılacak online bir program hayata geçiriyoruz. İş dünyasının ufkunu açacak bu eğitimlerde; ekonomi, finans, bütçe ve sosyal güvenlik gibi çok önemli konular ele alınacağı 4 online eğitim düzenliyoruz. Konularında uzman hocalarımızın konuşmacı olarak katılacağı Salı Buluşmaları, iki haftada bir salı günleri 14: -17: 00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleşecek. Eğitimlere katılan üyelerimize Odamız katılım sertifikası ile birlikte TOBB ETÜSEM tarafında katılım belgesi de verilecek."diye konuştu.

"Ücretsiz"

Başkan Davut Çetin, düzenlenecek 4 eğitimle ilgili şunları söyledi: "İlk eğitimimiz 17 Kasım tarihinde Doç. Dr. Atılım Murat tarafından 'Makroekonomik Göstergeler Işığında Türkiye Ekonomisine Bakış' konusunda verilecek. 1 Aralık tarihinde gerçekleşecek eğimde 'Sosyal Güvenlik Uygulamaları' Dr. Okan Güray Bülbül tarafından anlatılacak. 'KOBİ'lerin Finansman Kaynaklarına Erişimi' eğitimi ise 15 Aralık'ta Prof. Dr. Ramazan Aktaş tarafından verilecek. 29 Aralık tarihinde ise 'Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi' eğitimi yine Prof. Dr. Ramazan Aktaş tarafından izleyicilere aktarılacak."

Başkan Davut Çetin, eğitimlerin iş dünyası için çok faydalı olacağını ifade ederek, ücretsiz gerçekleşecek 4 programa tüm ATSO üyelerini ve çalışanlarını katılmaya davet etti.

ATSO Akademi'nin online eğitimleriyle ilgili detaylı bilgiler www.atso.org.tr/ATSO adresinden ve ATSO sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği açıklandı. - ANTALYA

ATSO Akademi,'Salı Buluşmaları' ile ufuk açacak
ATSO Akademi,'Salı Buluşmaları' ile ufuk açacak

amasya ticaret ve sanayi odası, Ekonomi, Kasım, Salı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ATSO Akademi,'Salı Buluşmaları' ile ufuk açacak - Son Dakika


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