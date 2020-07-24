ATSO, Antalya'nın seracılık tecrübelerini Şırnak'a aktarıyor - Son Dakika

ATSO, Antalya'nın seracılık tecrübelerini Şırnak'a aktarıyor

Antalya ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odaları, tarım sektöründe örnek bir çalışmaya imza attı.

ATSO, Antalya'nın seracılık tecrübelerini Şırnak'a aktarıyor, System.String[]

Antalya ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odaları, tarım sektöründe örnek bir çalışmaya imza attı. Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası'nın talebi doğrultusunda, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın liderliğinde Antalya'dan tarım sektörü temsilcileri seracılıkta gelişime açık ve Orta Doğu pazarına hakim olan Şırnak'a giderek ikili görüşmeler yaptı, sahada incelemelerde bulundu. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Antalya'nın tarım sektöründe özellikle de seracılıktaki tecrübesini ve bilgi birikimini başta Şırnak ve Cizre olmak üzere bölgeye aktaracağız" dedi.

ATSO Meslek Komiteleri Müdürü Özcan Kaçar, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Odamız üyesi tarım sektör temsilcilerinin yer aldığı heyet, 21-22 Temmuz tarihlerinde Şırnak, Silopi, İdil, Güçlükonak ve Cizre bölgelerine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Geliş'in ev sahipliğinde bölge yatırımcılarıyla bir araya gelen Antalya heyeti, Silopi'de kurulu olan orta ölçekli bir serayı yerinde ziyaret ederek, Antalya'nın seracılık deneyimlerini aktardı. Aynı gün İdil, Güçlükonak ve Cizre'de Dicle Nehri boyunca uzanan ve seracılık faaliyetleri için oldukça uygun olduğu düşünülen verimli araziler üzerinde incelemelerde bulunuldu. Heyet, görevine yeni başlayan Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca'yı da ziyaret ederek, ATSO ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ikinci günü Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda "Antalya - Şırnak Sera Kardeşliği" başlığıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sivil toplum örgütleri, Kadın ve Genç Girişimci Kurullarının üyeleri ile geniş bir yatırımcı topluluğu katıldı. Toplantıda Antalya heyeti tarafından, bölgede kurulması planlanan seralar için alınabilecek devlet destekleri, sera kurulumuna yönelik teknik bilgiler, seralarda yetiştirilen meyve ve sebzeler ile bitki bakım ürünleri hakkında detaylı bir bilgilendirme yapıldı.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Geliş, Antalya'nın tarım sektöründeki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirterek, seracılığın hayata geçirilmesi ile birlikte en önemli sorun olan işsizliğin önlenmesine de ciddi katkı sağlanacağını vurguladı. İki ülkeye komşu olan Şırnak'ta pazar sorunu olmadığı, Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerine, bölgede üretilen yaş meyve ve sebzenin ihraç edilebileceğinin altı çizildi. Antalya Heyeti, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan'ı da makamında ziyaret ederek, üniversite kampüsünde kurulması planlanan seralar için tecrübelerini aktardı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Başkanı Davut Çetin, "Ülkemizin kalkınması her bölgenin kalkınmasına bağlıdır. Aksi halde ekonomik ve sosyal sorunları önleyemeyiz. Geçen yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına Şırnak ve Cizre'de oda ve borsaları ziyaret etmiştim. Şırnak ve Cizre Ticaret ve Sanayi Odalarımızla neler yapabileceğimizi konuşmuş, Antalya'daki mantar üreticiliği ve seracılık konusunda tecrübe paylaşımı yapmayı kararlaştırmıştık. Bu düşüncemizin yaşama geçmesinden dolayı çok mutluyum. Önümüzdeki süreçte Şırnak ve bölgesinde seracılık faaliyetleriyle ilgili her konuda Oda olarak destek sağlayacağız. Hem Antalya, hem Şırnak hem de ülkemiz için hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Antalya, Şırnak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 02:35

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATSO, Antalya'nın seracılık tecrübelerini Şırnak'a aktarıyor - Son Dakika Ekonomi
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