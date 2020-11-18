ATSO Başkan Yardımcısı Atılgan: "Endonezya ile dostluğumuzu ekonomiye yansıtmalıyız" - Son Dakika

ATSO Başkan Yardımcısı Atılgan: "Endonezya ile dostluğumuzu ekonomiye yansıtmalıyız"

18.11.2020 11:15
ATSO Başkan Yardımcısı Atılgan:

Endonezya Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal ve heyeti Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na (ATSO) konuk oldu.

Endonezya Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal ve heyeti Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na (ATSO) konuk oldu. ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan Kzıılsavaş ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, Endonezya ve Antalya arasındaki ticaret hacminin büyütülmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Konuşmasına Antalya ekonomisi ve ATSO hakkında bilgiler vererek başlayan ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, ATSO'nun Türkiye'nin en büyük ve köklü odalarından biri olduğunu söyledi.

"Sadece Türkiye'nin değil dünyanın turizm markasıyız"

Başkan Yardımcısı Atılgan konuşmasında, "Kentimiz, Türkiye Turizm ve tarımsal üretimin başkentidir. Antalya'nın iki lokomotif sektörü olan tarım ve turizmde dünyanın tanıdığı bir marka şehiriz. Pandemi döneminden önce Antalya'da 18 milyonu aşkın turiste ev sahipliği yaptık. Antalya olarak turizm sektöründe sadece şehirlerle değil ülkelerle rekabet halindeyiz" dedi.

Tarımın her alanında lider kent

Antalya'da, özelikle yaş meyve ve sebzede ülkelerle yarışacak hacimde üretim yapıldığını kaydeden Atılgan, "Türkiye'nin yaş sebze ve meyve deposuyuz. Dünyanın en önemli örtü altı tarım merkezlerinden birisiyiz. Avakado ve muz gibi ürünlerin üretiminde çok önemli bir markayız. Kesme çiçekte Türkiye'nin ihracatının neredeyse tamamı Antalya'dan yapılmakta. Kısacası Antalya tarımın her alanında oldukça önemli ve lider bir kenti. Bu konudaki tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak, ürünlerimizi ve yatırımcılarımızı ülkenizle tanıştırmak isteriz" ifadelerini kullandı.

"Mermeri katma değerli hale getireceğiz"

ATSO olarak yakın zamanda Korkuteli bölgesinde bir ihtisas organize sanayi yatırımını da hayata geçireceklerini belirten Mustafa Atılgan, "Antalya ekonomisi her gün daha da büyüyen bir ekonomi. Bizler de ATSO olarak bu ekonomimizi yukarıya taşımak için elimizden geldiğince çaba gösteriyoruz. Antalya ve çevresinde çıkarılan mermerlerin ülkemize katma değer sağlayabilmesi için yürüttüğümüz Korkuteli Mermer İhtisas OSB projesi ile yüksek katma değerli ürünler ortaya çıkarma hedefindeyiz. Burada yapacağımız üretimin Endonezya'da da karşılığının olmasını dileriz" şeklinde konuştu.

Antalya, yabancı yatırımcının cazibe merkezi

Endonezya ile Antalya arasındaki ticaret hacminin potansiyelinin çok altında olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Atılgan, "Bizler güçlü ilişkileri olan ülkeleriz. Bu dostluğumuzu ekonomiye de yansıtmamız gerekiyor. ATSO olarak bu açıdan elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Antalya Türkiye'de İstanbul'un ardından en çok yabancı yatırımcıya sahip olan kent. Bu açıdan Endonezyalı yatırımcıları da Antalya'da görmek istiyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi sonrasında en kısa zamanda Endonezya'dan gelecek iş insanlarını kentimizde konuk etmek ve Antalya'nın yatırım imkanlarını aktarmak isteriz" dedi

Serbest ticaret anlaşması 2021'de

Türkiye ve Endonezya'nın toplam 350 milyonluk bir nüfusa sahip olduğunu ancak bu rakamın ticarete tam olarak yansımadığını söyleyerek sözlerine başlayan Endonezya Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal, "Cumhurbaşkanlarımızın yaptığı görüşme sonrasında 2023 yılında iki ülke arasında 10 milyar dolarlık bir ticaret hedefi konuldu. Bu hedefe ulaşmak için ekonomik anlamda ilişkilerimizi geliştirmeliyiz" dedi.

Yakın zamanda Endonezya ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması yapılacağını söyleyen Büyükelçi Iqbal, "Önümüzdeki sene yapılacak anlaşma öncesinde hazır olmalıyız. Karşılıklı olarak işbirliğini ve çalışmalarımızı artırmalıyız. Endonezya ticaret ve yatırım olarak çok büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli karşılıklı çıkarların olacağı şekilde değerlendirmek lazım. Antalya iş dünyasının da bu konuda desteğini çok önemli buluyoruz" şeklinde konuştu.

Pandemi sonrasında Endonezya-Antalya köprüsü kurulacak

ATSO'nun kendilerine referans olduğunu da sözlerine ekleyen Büyükelçi, "ATSO ile bundan sonra yoğun bir işbirliği içerisinde çalışmayı arzuluyoruz. Pandemi sonrası ilk fırsatta sizlerin belirleyeceği bir heyeti ülkemizde ağırlamak ve yatırım imkanlarımızı yakından tanıtmak isteriz. Antalya ve Endonezya arasındaki ilişkilerimizi üst seviyelere taşımak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Görüşmenin sonunda Büyükelçi Iqbal'e ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı Antalya tablosu hediye edildi. - ANTALYA

ATSO Başkan Yardımcısı Atılgan: Endonezya ile dostluğumuzu ekonomiye yansıtmalıyız
ATSO Başkan Yardımcısı Atılgan: Endonezya ile dostluğumuzu ekonomiye yansıtmalıyız
ATSO Başkan Yardımcısı Atılgan: Endonezya ile dostluğumuzu ekonomiye yansıtmalıyız
ATSO Başkan Yardımcısı Atılgan: Endonezya ile dostluğumuzu ekonomiye yansıtmalıyız

amasya ticaret ve sanayi odası, Endonezya, Ticaret, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATSO Başkan Yardımcısı Atılgan: 'Endonezya ile dostluğumuzu ekonomiye yansıtmalıyız' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı Nisan'dan daha kötü Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim         
11:03
Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı         
10:42
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da koronavirüse yakalandı Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da koronavirüse yakalandı         
10:13
Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?         
09:52
Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm         
09:11
Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin         
08:18
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı         
02:27
Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek         
02:04
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti         
01:41
İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi         
00:36
CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz         
23:56
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 11:25:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ATSO Başkan Yardımcısı Atılgan: "Endonezya ile dostluğumuzu ekonomiye yansıtmalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei