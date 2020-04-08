ATSO Başkanı Çetin: " "7'den 70'e 81 milyon vatandaşımız el birliğiyle bu salgını yeneceğiz" - Son Dakika
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ATSO Başkanı Çetin: " "7'den 70'e 81 milyon vatandaşımız el birliğiyle bu salgını yeneceğiz"

6 saat önce

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "7'den 70'e 81 milyon vatandaşımız el birliğiyle bu salgını yeneceğiz" dedi.

ATSO Başkanı Çetin:

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "7'den 70'e 81 milyon vatandaşımız el birliğiyle bu salgını yeneceğiz" dedi.


Vali Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun ATSO ve AESOB'un müşterek çalışmasıyla Kovid-19 salgını ile ilgili önlemler kapsamında kentteki iş yerlerinin açılış-kapanış saatlerini yeniden düzenlediğini hatırlatan ve salgının bir önce sona ermesi için alınan önlemlere titizlikle uyulması gerektiğini söyleyen Davut Çetin, vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları, iş yerlerinin ise mutlaka çalışma saatlerine dikkat etmesi uyarısında bulundu. Çetin, "7'den 70'e 81 milyon vatandaşımız el birliğiyle bu salgını yeneceğiz" diye konuştu.


Davut Çetin iş yerlerinin çalışma saatleriyle ilgili şu bilgileri verdi;


"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, ilimizdeki işyerlerinin açılış kapanış saatlerinin düzenlenmesi hususunda, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan müşterek çalışma sonuçları ışığında; İlimizdeki tüm marketlerin 24 Mart'ta 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesine karar verilmişti. Bu hususun yanı sıra bugün saat 09.00'dan itibaren: Açılış ve kapanış saatleri daha önce düzenlenmiş olan (hal, eczane, market, büfe vb.) işyerleri ile ilgili düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecek"


Diğer yandan perakende gıda satışı yapan ve yukarıda belirtilen düzenlemeler dışında kalan (et ve balık ürünleri satış yeri, manav, kuruyemişçi, şarküteri vb.) işletmeler, hafta içi ve hafta sonlarında 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.


Perakende olarak LPG tüpü ve su satışı yapan işletmeler, hafta içi ve hafta sonlarında 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.


Perakende olarak, inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kuyum, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, emlak, seyahat acentesi vb. diğer işletmeler, hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verirken, hafta sonu ise kapalı olacak.


Perakende olarak zirai ilaç, tohum, gübre satışı yapan işletmeler, hafta içi 09.00- 18.00 saatleri arasında hizmet verecek, hafta sonu ise kapalı olacak.


Toptan satış ve mal dağıtımı yapan işyerleri, inşaat ve üretim yapan tesisler (gıda imalathaneleri, sanayi tesisleri, matbaalar, tarımsal üretim yapan tesisler) ile sağlık ürünleri ve medikal ürünler satan işyerleri ise gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, çalışma saatlerini kendileri belirleyecek.


Açılış ve kapanış saatleri ile ilgili tereddüt oluşması durumunda, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesini isteyen Davut Çetin, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 150 ve 392 TL idari para cezası ve iki aydan bir yıla kadar hapis cezası olacağını söyledi. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:27 Kaynak: İHA

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