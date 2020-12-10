ATSO Başkanı Çetin, Antalya ekonomisini ve dijital dönüşümü değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlanan kredi ve istihdam desteklerinin ekonominin daha fazla küçülmesini önlediğini bildirdi.

Çetin, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) tarafından düzenlenen çevrim içi toplantıda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rağmen çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Salgından sonra Antalya olarak yaklaşık 30 milyar lira yeni kredi kullanıldığını, 2,5 milyar lira kadar da istihdam ve sosyal destek alındığını aktaran Çetin, "Mayısta hazırladığımız raporda Antalya ekonomisi için yüzde 15 ile 22 arasında bir daralma öngörülmüştü. 9 aylık verilere göre Antalya ekonomisi yüzde 15 küçüldü. Kredi ve istihdam desteği bizi yüzde 22 daralmadan korudu." ifadelerini kullandı.

Salgında en fazla etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini kaydeden Çetin, Antalya'nın Güvenli Turizm Sertifikası uygulaması ile birçok ülkeye göre daha iyi bir performans gösterdiğini bildirdi.

Dünya ekonomisinin yeni bir döneme girdiğini belirten Çetin, şu değerlendirmede bulundu:

"Dijital dönüşüm, ABD-Çin çatışması, ekonomik milliyetçilik ve korumacılık, küresel ısınma belirsizlikleri artıyor. Dijital kentler, dijital sektörler ve dijital şirketler daha hızlı gelişiyorlar. Pandemi ve günlük sorunlarla elbette mücadele edeceğiz ama geleceği planlamaya daha fazla önem vermeliyiz. Özellikle şirketlerimize dijitalleşme ve yurt dışına açılma konusunda çok destek veriyoruz."

Antalya'da yeni teknolojilere yatırımın hep birlikte teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, ATSO olarak hazırladıkları 2021-2024 Stratejik Planı'nı "Antalya ekonomisinin gelecek vizyonu" olarak nitelendirdi.

Çetin, bu dönemde dijital dönüşüm, çevreci ve estetik dönüşüm, yaratıcı sektörler dönüşümü, özgün ürünlerin markalaşması, sosyal girişimcilik ile Cumhuriyetin 100. yılı sembolü olacağını bildirdi.

YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege de Çetin'e toplantıya katılımından dolayı teşekkür etti.