ATSO Başkanı Çetin: "Antalya enflasyona olumlu katkı yaptı" - Son Dakika

ATSO Başkanı Çetin: "Antalya enflasyona olumlu katkı yaptı"

ATSO Başkanı Davut Çetin, "Mevsimlik tarım ürünü fiyatlarındaki artışa rağmen taze sebze ve meyve grubunda ortalama enflasyon negatiftir, Antalya sera ürünlerindeki fiyat düşüşü enflasyona olumlu katkı yapmıştır" dedi.

ATSO Başkanı Çetin:

ATSO Başkanı Davut Çetin, "Mevsimlik tarım ürünü fiyatlarındaki artışa rağmen taze sebze ve meyve grubunda ortalama enflasyon negatiftir, Antalya sera ürünlerindeki fiyat düşüşü enflasyona olumlu katkı yapmıştır" dedi.


Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pandemi sürecinde işletmeler üzerinde maliyet baskısının arttığını ve bunun da fiyatlara yansıdığını belirten Başkan Çetin, maliyetleri düşürecek her önlemin ekonomiye katkı yapacağını söyledi. Çetin, "2020 Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin üzerine çıkarak bir önceki aya göre TÜFE'de yüzde 1,36, Yİ-ÜFE'de yüzde 1,54 olarak açıklanmıştır. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 11,39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5,53 olmuştur. TÜFE'de 418 maddeden, 70 maddenin ortalama fiyatında değişim olmazken, 66 maddenin ortalama fiyatında düşüş, 282 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşmiştir.


"Antalya olumlu katkı yaptı"


Çetin, "Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler yüzde 40,87 ile çilek, yüzde 27,19 ile havuç ve yüzde 13,29 ile elma, en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddeler yüzde-51,34 ile sivri biber, yüzde-40,53 ile dolmalık biber ve yüzde-36,83 ile sarımsak olmuştur. Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşirken bunu yüzde 3,3 ile ulaştırma izlemiştir. Mevsimlik tarım ürünü fiyatlarındaki artışa rağmen taze sebze ve meyve grubunda ortalama enflasyon negatiftir, Antalya sera ürünlerindeki fiyat düşüşü enflasyona olumlu katkı yapmıştır" ifadelerinde bulundu.


"İşletmeler üzerinde maliyet baskısı var"


Tüketici fiyatlarında yüzde 1,36 aylık enflasyonun 0,48 puanı ulaştırma grubu, 0,43 puanı giyim grubu kaynaklı olduğunu belirten Çetin, "Başka bir ifadeyle açıklanan TÜFE'nin 3'de 2'si ulaştırma ve gıdadan geliyor. Ulaştırma grubundaki hareket akaryakıt, pandemi önlemleri vesilesiyle şehirlerarası otobüs ücreti ve otomobil fiyatlarındaki artışa bağlı olmuştur. Giyimde ise mevsim değişikliği dışında en önemli etken maliyetlerin yükselmesidir. Pandemi sürecinde mağazaların kapanması, talebin ve arzın daralması maliyetleri artırmaktadır. Maliyet baskısı da fiyatlara doğal olarak yansıyor. Marketler dışındaki perakende ticarette talep daralması başta kira gideri olmak üzere sabit maliyet yükünü ağırlaştırmıştır. Bu ay faaliyete başlayan yeme-içme sektöründe de düşük kapasiteyle çalışma nedeniyle maliyet baskısı görülecektir. Bu işletmeler için kira stopajının geçici olarak kaldırılmasının veya kira desteği sağlanmasının enflasyonu düşürücü rol oynayacağı da bu şekilde görülmüş olmaktadır. Üretici fiyatlarında yüzde 1,54 aylık artışta işlenmiş tahıl ürün fiyatları, tekstil, akaryakıt, kağıt, demir-çelik ve enerji grubu etkili olmuştur. ÜFE'de döviz kuru artışına bağlı maliyet enflasyonu baskısının belirgin hale geldiği görülmektedir. Pandemiyle mücadele döneminde istihdamın korunmasının öncelikli hedef olması, enflasyon maliyetinin ikinci planda kalması normaldir. Bununla birlikte enflasyonunun ilave talep düşürücü etkisine karşı maliyetleri düşürecek her önlemin ekonomiye katkı yapacağı açıktır. Bu dönemde kredi destekleri yanı sıra KDV ve ÖTV indirimleri hem maliyet enflasyonu baskısının azaltılması hem de ekonominin desteklenmesi bakımından gerekli görünmektedir" ifadelerini kullandı.


Batı Akdeniz enflasyonu


Batı Akdenizde TÜFE oranının, aylık yüzde 1,42, beş aylık yüzde 4,60 ve yıllık bazda yüzde 11,17 olarak gerçekleştiğini aktaran Çetin, "Enflasyonun aylık ve beş aylık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde, yıllık bazda Türkiye ortalamasının altında olduğu görülmüştür. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan TR61 Batı Akdeniz Bölgesi, 26 bölge arasında aylık bazda 13. sırada, beş aylık bazda 14'üncü sırada ve yıllık bazda ise 15. bölge konumunda yer almıştır. Bölgemizde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre sırasıyla en yüksek artış yüzde 9,83 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2,82 ile ulaştırma gruplarında olmuştur. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 0,19, lokanta ve oteller grubunda yüzde 0,17, sağlık grubunda ise yüzde 0,04 düşüş gözlenmiştir. Yıllık enflasyonda ise en yüksek artış yüzde 23,82 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,16 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 15,41 ile konut gruplarında olmuştur" dedi. - ANTALYA

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 03:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATSO Başkanı Çetin: 'Antalya enflasyona olumlu katkı yaptı' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi         
21:50
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor         
21:44
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü         
21:23
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık         
21:19
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı         
20:58
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor         
20:48
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı         
20:47
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere         
20:44
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
20:41
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz         
20:10
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor         
20:01
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir         
19:58
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi         
19:53
İBB'den İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama         
19:53
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı         
19:38
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti         
19:27
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı         
19:25
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz         
19:11
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz         
19:09
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi         
18:42
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti         
18:35
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor         
18:18
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk         
18:13
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek         
18:00
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor         
17:49
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı         
17:35
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Doktor, babasının mezarı başında intihar etti         
17:23
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu         
17:21
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 22:03:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATSO Başkanı Çetin: "Antalya enflasyona olumlu katkı yaptı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]