ATSO Başkanı Çetin: "Camcılar tedarik sıkıntısı yaşıyor" - Son Dakika

ATSO Başkanı Çetin: "Camcılar tedarik sıkıntısı yaşıyor"

17.03.2021 11:23
ATSO Başkanı Çetin:

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, 19'uncu Grup Meslek Komitesi (Cam ve hırdavat) üyeleri ile bir araya geldi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, 19'uncu Grup Meslek Komitesi (Cam ve hırdavat) üyeleri ile bir araya geldi. Sektörün sorunlarını dinleyen Başkan Davut Çetin, camcıların yaşadığı cam tedarik sıkıntısının üye işletmelerde büyük sıkıntılara yol açtığını ifade etti.

ATSO 19'uncu Grup Meslek Komitesi (Cam ve hırdavat) Meclis Üyesi Raşit Tabaklar, Komite Başkan Yardımcısı Soner Altınsu, Komite Üyesi Fahrettin Baysal ve Antalya Otelciler Pansiyoncular Camcılar Reklamcılar Matbaacılar Odası Başkanı Özcan Sucu'nun katıldığı görüşmede sektör temsilcileri yaşadıkları sorunların çözümü konusunda Başkan Davut Çetin'den destek istedi.

Antalya'daki tüm camcıların şu an tedarik konusunda ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden ATSO Meclis Üyesi Raşit Tabaklar, "Şu an üretimde büyük bir eksik söz konusu. Bizler ya cam bulamıyoruz ya da çok yüksek fiyattan tedarik edebiliyoruz. Örneğin fabrikadan 10 liraya çıkan cam biz bayilere 16 liraya geliyor. Bizler de bu fiyattan aldığımız ürünü son tüketiciye daha yüksek fiyatlarla vermek zorunda kalıyoruz. Hem tüketici hem bizler çok zor durumda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de ithal cam için de kota uygulandığını belirten Tabaklar, "En azından bu kota kaldırılırsa sektöre büyük bir nefes aldıracaktır. Bu konuda sizlerin desteğini bekliyoruz. Sektör olarak en yakın zamanda bir çözüm bekliyoruz" dedi.

Konuyu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Yönetim Kurulu'nda da gündeme getirdiğini ifade eden Başkan Davut Çetin, konunun yalnızca Antalya özelinde değil Türkiye genelinde büyük bir problem olduğunu söyledi. TOBB nezdinde girişimlerde bulunduklarını da ifade eden Başkan Davut Çetin, "Cam için uygulanan kotanın kaldırılmasını talep ederek sektörün sorununu çözmek istiyoruz. Bu kota uygulandığı sürece hem bayiler hem tüketiciler fahiş fiyatlara maruz kalacaklar. Bunun önüne geçmek için her yoldan girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

ATSO'nun sektörlerden gelen talepleri hızlı bir çözüm odağıyla gerekli yerlere taşıdığını ifade eden Başkan Davut Çetin, "Tüm üyelerimiz sorunlarını komiteleri aracılığıyla bizlere ulaştırmasını istiyoruz. Sorunların ne olduğunu bilerek çözüme ulaşmak için elimizden geleni yapmaya hazırız" diyerek sözlerini sonlandırdı. - ANTALYA

ATSO Başkanı Çetin: Camcılar tedarik sıkıntısı yaşıyor

Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası, Altınsu, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATSO Başkanı Çetin: 'Camcılar tedarik sıkıntısı yaşıyor' - Son Dakika Ekonomi


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