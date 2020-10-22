ATSO Başkanı Çetin'den Antalyalı sağlıkçılar için Cem Yılmaz'a davet - Son Dakika

KOMEDYEN Cem Yılmaz'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik sağlık çalışanları için organizasyon düzenlenmesi halinde ücretsiz sahne alacağı çağrısının ardından Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'den davet geldi. Çetin, "ATSO Atatürk Konferans Salonu'muz ile Antalya Kültür Sanat Oditoryumu, Antalya'daki fedakar sağlık çalışanlarımızla buluşmanız için ev sahipliği yapmaya hazırdır" dedi.

Komedyen Cem Yılmaz, pandemi boyunca gece gündüz, canı pahasına görev yapan sağlık çalışanlarına moral ve destek için ücretsiz gösteri yapabileceği yönünde, sosyal medyadan Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Yılmaz, Twitter'daki hesabından "Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığı'mıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim" dedi.

'BAKANIMIZ MUTLU EDİCİ HABERLER VERDİ'Cem Yılmaz, sosyal medyadaki diğer paylaşımında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisine mutlu edici haberler verdiğini belirterek, "Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Doktorlarımız, hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileriyle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz. Umudum bu" mesajını yayımladı. ATSO'DAN ANTALYA'YA DAVET

Cem Yılmaz'ın son Twitter paylaşımını kendi hesabından paylaşan ATSO Başkanı Davut Çetin ise Antalya'ya davette bulundu. Çetin, "ATSO Atatürk Konferans Salonu'muz ile Antalya Kültür Sanat Oditoryumu Antalya'daki fedakar sağlık çalışanlarımızla buluşmanız için ev sahipliği yapmaya hazırdır. Sağlık çalışanlarımıza moral olması için sizleri aramızda görmekten mutlu oluruz" notunu paylaştı.