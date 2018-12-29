Atso Başkanı Çetin'den Yeni Yıl Mesajı

Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çetin, mesajında, 2019'un tüm dünyada huzurun, bereketin ve mutluluğun hakim olduğu, insanların geleceğe umutla baktığı bir yıl olmasını temenni etti.
Takvim yılının bitiş ve başlangıç dönemlerinin, durum değerlendirmesinin yapıldığı, ortak hedeflerin gözden geçirildiği günler olduğuna dikkati çeken Çetin, şunları kaydetti:
"Bugün, ülke olarak sadece yaşanmış bir yılı değil, geçmiş birkaç yılı birden değerlendirmeliyiz. Bundan çıkarılacak derslerle geleceğimize duyduğumuz güveni, ulusal birlik ve bütünlük duygusunu kaybetmeden, ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için gerekli adımları atmak adına neler yapacağımızı planlanmaya odaklanmalıyız."
Çetin, 2018'in Türkiye
ekonomisinde daralmanın yaşandığı bir yıl olduğunu dile getirerek, Antalya ekonomisinin turizm sektöründeki rekorların lokomotifliğinde Türkiye ekonomisine göre daha iyi bir yıl geçirdiğini aktardı.
Turizm, tarım, sanayi, ticaret sektörleri ve kent için neler yapılabileceği konusunda görüşlerini paylaştıklarını belirten Çetin, "İnovasyon odaklı çalışmalarımızla yeni fikirleri desteklemeye, yeni projeler üretmeye çalıştık. Antalya 4.0 başlığı altında bütün sektörlerde çağı yakalamak adına bir vizyon belgesi oluşturduk. Bu çalışmalarımızı yeni yılda da sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Çetin, 2019'un Türkiye'nin her alanda yapısal reformlarla fark yaratmaya başladığı, eğitimde, adalette, demokraside, ekonomide sıçramalar yaptığı bir yıl olmasını diledi.