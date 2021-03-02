ATSO Başkanı Çetin: "Hizmet sektöründeki yüzde 4,3 daralma Antalya'da derinden hissedildi" - Son Dakika

ATSO Başkanı Çetin: "Hizmet sektöründeki yüzde 4,3 daralma Antalya'da derinden hissedildi"

02.03.2021 00:57
ATSO Başkanı Çetin:

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisinin 2020 yılında pandemiye rağmen yüzde 1,8 büyüdüğünü ancak hizmetler sektöründeki yüzde 4,3 daralmanın Antalya'da derinden hissedildiğini, kapalı kalan, büyük ciro ve istihdam...

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisinin 2020 yılında pandemiye rağmen yüzde 1,8 büyüdüğünü ancak hizmetler sektöründeki yüzde 4,3 daralmanın Antalya'da derinden hissedildiğini, kapalı kalan, büyük ciro ve istihdam kaybına uğrayan sektör ve işletmelerin halen kira, kredi ve istihdam desteklerine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Davut Çetin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi pandemiye rağmen 2020 yılında yüzde 1.8 büyüme kaydetmiş, dünyada pozitif büyüme gerçekleştiren az sayıda ekonomi arasında yer almıştır. Bu büyümede reel olarak yüzde 3.2 artan hane halkı tüketimi, yüzde 6.5 artan yatırım harcamaları ve yüzde 2.3 artan kamu harcamaları belirleyici olmuş, dış ticaretin büyüme etkisi ekside kalmıştır" dedi.

"Tarım, sanayi büyüdü, hizmetler sektörü küçüldü"

Çetin, "Sektörel büyümelere bakıldığında reel olarak tarımın yüzde 4.8, sanayi sektörünün yüzde 2, finans sektörünün yüzde 21, bilgi ve iletişim sektörünün yüzde 13.7, kamu hizmetleri katma değerinin yüzde 2.8, gayrimenkul faaliyetlerinin yüzde 2.6 büyüme kaydettiği, buna karşılık hizmetler sektörünün yüzde 4.3, inşaat sektörünün yüzde 3.5, mesleki hizmetlerin yüzde 5.2 daraldığı görülmektedir. Kredi artışı ve kamu destekleri büyümeye önemli bir destek sağlamıştır" diye konuştu.

"Büyüme rakamını elektrik tüketim verileri de destekliyor"

Büyüme rakamının elektrik tüketim verilerini de desteklediğini belirten Çetin, ""Ekonomide yüzde 1.8 büyüme elektrik tüketiminde artış verisi tarafından da desteklenmektedir. EPDK verilerine göre Türkiye elektrik tüketimi 2020 yılında yüzde 1.67 oranında artmış, bu artışta sanayi sektörü tüketimi belirleyici olmuştur. Buna karşılık Antalya elektrik tüketiminin 2020 yılında yüzde 12.6 oranında azalmış olması, kredi artışına ve kamu desteklerine rağmen Antalya ekonomisinde Mayıs ayında açıkladığımız öngörüye yakın bir daralmanın gerçekleşmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle hizmetler sektöründeki daralma Antalya'da derinden hissedilmiştir" şeklinde konuştu.

"Pandemi illeri ve sektörleri farklı etkiledi"

Pandeminin her ili ve her sektörü farklı etkilediğini söyleyen Çetin, "Aylar öncesinden pandeminin illeri ve sektörleri çok farklı biçimde etkilediğini, kredi ve diğer desteklerin il ve sektör bazında kriterlere göre verilmesi gerektiğini söylemiştim. Maalesef pandemi sektör ve işletmeler arasında adaletsiz bir durum oluşturdu. Türkiye ekonomisinde yüzde 1.8 büyümeye sevinirken kapalı kalan, büyük ciro ve istihdam kaybına uğrayan sektör ve işletmelerimizi unutmamalıyız. Pandemi ile mücadele tedbirlerinin başarı durumuna bağlı olarak normalleşmeye geçilmesini ve turizm sezonuna iyi bir şekilde başlamayı ümit ediyoruz, ancak turizm sektörü, yiyecek-içecek hizmetleri sektörü, kişisel bakım sektörü, özel eğitim, turizme bağlı perakende, giyim sektörü gibi çok sayıda sektörümüzün halen kira, kredi ve istihdam desteklerine ihtiyaç duyduklarını bu vesileyle bir kez daha dile getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Türkiye İstatistik Kurumu, İstihdam, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATSO Başkanı Çetin: 'Hizmet sektöründeki yüzde 4,3 daralma Antalya'da derinden hissedildi' - Son Dakika Ekonomi


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