ATSO Başkanı Çetin'in, Tanıtım Ajansı'ndan pay talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATSO Başkanı Çetin'in, Tanıtım Ajansı'ndan pay talebi - Son Dakika

ATSO Başkanı Çetin'in, Tanıtım Ajansı'ndan pay talebi

6 saat önce

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) ve Antalya Kongre Bürosu Başkanı Davut Çetin,Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın toplayacağı 250 milyon doların yarısından fazlasının Antalya'dan gideceğini belirterek, "Tanıtım payından, Antalya'daki etkinliklere de bir miktar bütçe ayrılmalıdır.

ATSO Başkanı Çetin'in, Tanıtım Ajansı'ndan pay talebi, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) ve Antalya Kongre Bürosu Başkanı Davut Çetin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın toplayacağı 250 milyon doların yarısından fazlasının Antalya'dan gideceğini belirterek, "Tanıtım payından, Antalya'daki etkinliklere de bir miktar bütçe ayrılmalıdır."dedi.


Antalya'nın Türkiye'nin en önemli kongre merkezi olduğunun altını çizen Çetin, 220 bin nitelikli koltuk kapasitesi ve şehrin turizm potansiyelini tanıtımı için Kongre Bürosu'nun özveriyle çalıştığını kaydetti.


Kongre Bürosu'nun 20 üyesi olduğunu anımsatan Çetin, " Bu üyelerin desteğiyle Kongre Bürosu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu yıldan itibaren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu, resmiyet kazandı. Tanıtım Ajansı, Antalya'daki tüm turizmle ilgili arkadaşlardan 0,75 pay alıyor. Bizim hesaplarımıza göre Antalya'dan aldığı para 140-150 milyon dolar civarında. Bizde burada, çok ciddi bir tanıtım yapıyoruz. Bunu daha önce anlatmıştım. Oradaki tanıtım payından, Antalya'daki bu tür etkinliklere bir miktar bütçe ayrılmalıdır."diye konuştu.


"Antalya'ya da pay ayrılsın"


Antalya'nın her türlü çalışmayı kendi içindeki destekçileri aracılığıyla yaptığını işaret eden Davut Çetin, "Şuanda Antalya'nın, Tanıtım Ajansı'na katkısı Türkiye'nin neredeyse yarısı. Toplanacak 250 milyon doların paranın yarısını Antalya, Tanıtım Ajansı'na aktarıyor. Spor turizminin yanı sıra kongre bürosunun tanıtım çalışması yapması için şehre bir miktar pay aktarılmalıdır. Antalya'nın yerelden tanıtımı çok daha önemlidir. Bu paralar Antalya'dan gidiyor, bir miktarının da Antalya'ya dönmesi çok önemlidir." dedi. - ANTALYA

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:18 Kaynak: İHA
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