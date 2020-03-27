ATSO Başkanı Çetin: "Oda ve Borsaların aidatları Ekim ayına ertelendi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATSO Başkanı Çetin: 'Oda ve Borsaların aidatları Ekim ayına ertelendi' - Son Dakika

ATSO Başkanı Çetin: "Oda ve Borsaların aidatları Ekim ayına ertelendi"

6 saat önce

ATSO Başkanı Davut Çetin, Oda ve Borsa üyelerine aidat ödemelerinin ertelenmesine dair açıklamalarda bulundu.

ATSO Başkanı Çetin:

ATSO Başkanı Davut Çetin, Oda ve Borsa üyelerine aidat ödemelerinin ertelenmesine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Davut Çetin, üyelerinin bu zor dönemi en az hasarla atlatması için Oda ve Borsa camiası olarak seferber olduklarını belirtti.


Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü pandemisinin üyelerine olan etkilerinin azaltılması için ellerinden gelen her türlü destek için Oda ve Borsalar olarak seferber olduklarını söyledi. Pandeminin görüldüğü ilk günden itibaren Oda ve Borsaların aidat ödemelerinin ertelenmesi konusunda Ticaret Bakanlığı ile TOBB olarak görüşmeler yürüttüklerini ifade eden Başkan Davut Çetin, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda Ticaret Bakanlığımızdan olur almış bulunmaktayız. Bu çerçevede üyelerimizin Haziran ayındaki yıllık ve munzam aidat ilk taksit ödemesi Ekim ayına ertelenmiştir. Aidat ertelemesi maddi ve manevi olarak üyelerimizin yanında olduğumuzun ifadesidir" şeklinde konuştu.


"Talepleri sürekli iletiyoruz"


Böylesi zor bir dönemde ekonomiyi ayakta tutmak ve iş dünyasına destek olmak üzere sektörlerden gelen talepleri sürekli biçimde Bakanlıklara ilettiklerini de ifade eden Çetin, "TOBB kanalıyla ilgili Bakanlıklara iş dünyamızın taleplerini sürekli iletilmekte ve üyelerimiz için yeni destek önlemlerinin devreye girmesini sağlıyoruz" dedi.


Bugüne kadar destek önlemleri çerçevesinde iş dünyasını en önemli taleplerinden birisinin de kredi, vergi ve SGK prim ödemeleri erteleme desteklerinden yararlanan sektörlerin kapsamının genişletilmesi olduğunu da belirten Çetin, "Bu bağlamda önceki gün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle daha önce açıklanmış olan 10 sektöre sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, madencilik ve taş ocakçılığı, inşaat, endüstriyel mutfak imalatı, araç kiralama, matbaacılık, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri de eklenmiş bulunmaktadır. Buna ilave olarak Odamıza gerçek kişi şirketi olarak kayıtlı olan bütün üyelerimiz de sektör ayrımı olmaksızın bu kapsama alınmıştır" ifadelerini kullandı.


"Özel okul ve kreşlerde kapsama alınmalı"


Bu kararların sosyal izolasyon veya mesafe önlemlerine bağlı olarak birçok sektörde iş saatlerinin azalması ve faaliyet hacminin daralması karşısında çok sayıda işletme ve girişimin ödeme güçlüğüne düşmesini önlemek bakımından isabetli olduğunu da sözlerine ekleyen Çetin, "Önümüzdeki günlerde özel okul ve kreş işletmeleri başta olmak üzere etkilenen diğer sektörlerimizin de destek kapsamına alınmasını bekliyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı. - ANTALYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:28 Kaynak: İHA

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