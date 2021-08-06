ATSO Başkanı Çetin: "Yangının izlerini birlikte sileceğiz"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), başta Manavgat olmak üzere Antalya'nın çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarında zarar gören tüm vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir kampanya başlattı. Beyaz eşya, mobilya, ev tekstili, halı, züccaciye, elektrikli ev aletleri gibi ayni yardımlar, ATSO tarafından toplanarak, yangın sahasında çalışan yetkili kurumlar koordinasyonunda evi hasar görmüş ailelere ulaştırılacak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, başta Manavgat olmak üzere Antalya'nın çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarında zarar gören tüm vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Antalya Valiliği'nin izniyle bir kampanya başlattıklarını bildirdi. Beyaz eşya, mobilya, ev tekstili, halı, züccaciye, elektrikli ev aletleri gibi ayni yardımların ATSO tarafından toplanarak, yangın sahasında çalışan yetkili kurumlar koordinasyonunda evi hasar görmüş ailelere teslim edileceğini vurgulayan Davut Çetin, ihtiyaç fazlası yardımların Türkiye'nin diğer bölgelerindeki yangınlarda zarar gören ailelere ulaştırılacağını kaydetti.

"2 bin ev hasarlı"

Antalya tarihinin en büyük orman yangını felaketinin yaşandığını vurgulayan Davut Çetin, "Bu felaket, tüm hemşerilerimiz ve vatandaşlarımız gibi bizi de üzmüş, derinden etkilemiştir. Şu andaki tespitlere göre 1500'ü ağır hasar olmak üzere 2 bin ev hasar görmüş, 20 bin dekar tarım alanı, 500 dekar sera alanı yanmış, 3 bine yakın büyük ve küçükbaş hayvan, 2 bin arı kovanı kaybı yaşanmıştır. ATSO, Ticaret Borsamız, ilçe oda ve borsalarımız ve bütün Antalya iş dünyası olarak ilk günden beri sahada yangın söndürme faaliyetlerinde çalışan kurumlarımızla ve hemşerilerimizle seferber olduk. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz, Antalya Valiliğimizin açtığı kampanyaya 5 milyon lira ile destek oldu. ATSO olarak biz de 500 bin lira bağışta bulunduk. Antalya Ticaret Borsamız'ın öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanından oda ve borsalarımız büyük ve küçükbaş hayvanlar için saman ve yem desteğinde bulundu" dedi.

"TOBB'dan nakdi yardım kampanyası"

TOBB'un nakdi yardım kampanyası başlattığını belirten Çetin, "Rifat Hisarcıklıoğlu, aynı zamanda TOBB tarafından nakdi yardım kampanyası başlatarak 365 Oda ve Borsamıza destek olmaları çağrısında bulundu. Kendisine Antalya iş dünyası adına çok teşekkür ediyoruz. Afete müdahale aşamasında, hem yangınla mücadele eden ekiplerin hem de yangın sonucu ortaya çıkan zaruri ihtiyaçların giderilmesinde, tüm üyelerimizin bize sağladığı destekle üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Yangının izlerini birlikte sileceğiz"

Yangının izlerinin dayanışma ile söneceğini söyleyen başkan Çetin, "Bugün itibari ile yangının son bulduğu bölgelerde yaşayan hemşerilerimizin bir an önce hayatlarını yeniden kurmaları da bizim için öncelikli bir konu oldu. Yaşanan felaket sebebiyle hem hemşerilerimizin hem de sahada birebir yangınla mücadele eden belediyelerimizin ve kurumlarımızın yükünü biraz olsun azaltmak istedik. Halihazırda gıda ve giyim eşyası ihtiyacı azalmış, ev eşyası daha önemli ve kalıcı bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu sebeple yetkili kurumlar ile işbirliği içerisinde sorumluluk üstlenerek ihtiyaç sahipleri ile destekçileri buluşturacak, Antalya Valiliği'mizin izniyle bir ayni yardım kampanyası başlatıyoruz. İmece bizim kültürümüzün en önemli parçasıdır, elbirliği ile böyle bir felaketi yaşayan yuvaların yeniden kurulması için çalışmaya başlıyoruz. Böyle dönemlerde felaketi yaşayanlar için yalnız olmadığını, korunup kollandığını görmek her şeyden önemlidir" diye konuştu.

"Firmalara çağrı"

Türkiye'nin dört bir yanından birçok üreticinin kendilerini arayarak destek olmak istediklerini söylediklerini belirten Davut Çetin, yangın sonrası özellikle evlerin yeninden kurulması noktasında ayni yardımlara ihtiyaç bulunduğuna dikkat çekti. Çetin, "Önceliğimiz evlerin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi. Bunun için özellikle ülke çapında firmalarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kampanya kapsamında toplanacak; Mobilya, Beyaz eşya, televizyon ve elektrik süpürgesi gibi elektrikli ev aletleri, Halı, kilim vb. eşya, Ev tekstili, züccaciye eşyasının yetkili kurumlar ile işbirliği içinde evi hasar görmüş ailelere teslim edilecek, beyaz eşya kurulumuna destek olunacak" şeklinde konuştu.

"Diğer bölgelere de gönderilecek"

İhtiyaç fazlası eşyaların diğer yangın bölgelerindeki vatandaşlara gönderileceğini belirten Davut Çetin, "Ülkemizin diğer köşelerinde de devam eden yangınları unutmadık. Desteklerin Antalya ilindeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacından fazla olması halinde, ülkemizin yangın felaketinden etkilenen diğer illeri ile de koordinasyon sağlayarak, o illere de yardım ulaştırmayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Başkan Davut Çetin, kampanyaya katılarak yardım etmek isteyenlerin ATSO Yardım Koordinasyon Merkezi'nin telefonlarından ve ATSO mail adresinden iletişime geçebileceklerini söyledi. - ANTALYA