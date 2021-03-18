ATSO Başkanı Davut Çetin, "2021-2024 Stratejik Planı"nı açıkladı Açıklaması - Son Dakika

ATSO Başkanı Davut Çetin, "2021-2024 Stratejik Planı"nı açıkladı Açıklaması

18.03.2021 14:59
ATSO Başkanı Davut Çetin,

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ekonomide salgın psikolojisinden çıkmak ve her sektörde bu yönde stratejiler geliştirmek gerektiğini söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ekonomide salgın psikolojisinden çıkmak ve her sektörde bu yönde stratejiler geliştirmek gerektiğini söyledi.

Çetin, ATSO Konferans Salonu'nda "Dönüşümü İş Birliği Ağlarıyla Yönetiyoruz" sloganıyla düzenlediği basın toplantısında, Odanın "2021-2024 Stratejik Planı"nı açıkladı.

"Salgın kuralları gevşetildi ve normalleşme başladı" diye rehavete kapılmamak gerektiğini belirten Çetin, herkesin kurallara uyması, kentin renginin de maviye dönmesi gerektiğini ifade etti.

Tüm ülkelerin salgından çıkış stratejilerini belirlemeye başladığını bildiren Çetin, "Daha bir süre pandemiyle yaşayacağız ama ekonomide pandemi psikolojisinden çıkmalı, turizm, ticaret, yatırım ve istihdam gündemine dönmeliyiz. Herkesin ümitli olmaya, geleceğe güven duymaya ihtiyacı var." dedi.

Bir taraftan sorunları çözmeye çalışırken, diğer taraftan Antalya ekonomisini geleceğe hazırlamak istediklerini ifade eden Çetin, bu nedenle ortak akılla stratejik plan hazırladıklarını kaydetti.

Çetin, ay sonunda bitirileceği açıklanan kısa çalışma ödeneğinin turizmde ve turizme bağlı sektörlerde devam etmesi gerektiğini belirtti.

"Pandemiden güçlü bir çıkış yapmalıyız ve her sektörde bu yönde stratejiler geliştirmeliyiz." diyen Çetin, salgının etkilerinin 2022'de de devam etmesinin beklendiğini vurguladı.

Salgın sürecinin dijitalleşmeyi hızlandırdığına ve tüketici tercihlerini değiştirdiğine dikkati çeken Çetin, şöyle devam:

"Dünyada tüketiciler çevrenin korunmasına, sağlıklı yaşam, sağlıklı gıdaya çok daha fazla dikkat etmeye başlamıştır. 'Salgın bitecek, dertler bitecek' diye bir durum yok. Ekonomide, ticarette salgından önce de yapısal sorunlar vardı. Dünyada ticaretin kurallarının değiştiğini, yeniden yazıldığını da dikkate almalıyız. Hızlı değişim, geleneksel ticaretin önünü kapamakta. Geleneksel usulde çalışan sektörlerin ve küçük işletmelerin yolları tıkanmıştır veya tıkanmaktadır. Şehir ve sektörler olarak yeni yollar açmak zorundayız."

Turizmde dijitalleşme

Dünya ekonomisinin artık dijital ve yeşil dönüşüm üzerine şekillendiğine değinen Çetin, dijital ekonominin e-ticareti, yapay zekayı, ağ ekonomisini, paylaşım ve deneyim ekonomisini hayatın bir parçası haline getirdiğini söyledi.

Çetin, 2021-2024 Stratejik Planı'nı dijital, çevreci, yaratıcı dönüşüm, özgün ve kimlikli yerel ekonomi dönüşümü, sosyal ve kurumsal dönüşüm başlıklarıyla belirlediklerini bildirdi.

Dijital dönüşümdeki hedeflerden birinin dijital destinasyon yönetim sistemini kurmak olduğunu aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Antalya gibi bir turizm başkenti, akıllı turizm aşamasına geçmeli, turizmi büyük veri ve yapay zeka sistemiyle yönetmeli. 'Rota Antalya' ile şehrimizin dijital hafıza haritasını çıkardık. Bu uygulamayı şu ana kadar 5 bin 160 kişi indirdi. 'Görmeden gitme' uygulamalarıyla Kaleiçi'nden İbradı'ya birçok kültürel, tarihi değerlerimizi tanıtıyor, kendimiz de öğreniyoruz. 'Rota Antalya'yı kent turizmini, alternatif turizmi destekleyecek yeni uygulamalarla geliştireceğiz. Amacımız özellikle kent merkezinde turistlere görülmesi gereken yerler, alışveriş ve yeme-içme yerleri hakkında bilgi vermek."

Çetin, salgının sanal dünyada çalışmayı öğreterek mekan ve zaman sınırını ortadan kaldırdığını ifade etti.

Fiziksel fuarların yerini sanal fuarların aldığını belirten Çetin, "Artık yılda 3-4 fuarı beklemek gerekmiyor. Dolayısıyla sanal ortamda üyelerimize sektörel iş birliği ve ticaret platformları açmayı hedefliyoruz. Bunun için networking veya ağ oluşturma hizmetlerimizi geliştireceğiz." dedi.

Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası, geri dönüşüm, Ticaret, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATSO Başkanı Davut Çetin, '2021-2024 Stratejik Planı'nı açıkladı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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