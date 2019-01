Atso Başkanı Davut Çetin Açıklaması

ATSO Başkanı Davut Çetin, Ocak ayı meclis konuşmasında UNESCO'nun öğrenen kentler tanımlaması ve öğrenen kentler networkünü gündeme getirerek, "Antalya bütün ilçeleriyle UNESCO'nun öğrenen kentler tanımına bakmalı ve bu konuda adımlar atmalıdır.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Ocak ayı meclis konuşmasında UNESCO'nun öğrenen kentler tanımlaması ve öğrenen kentler networkünü gündeme getirerek, "Antalya bütün ilçeleriyle UNESCO'nun öğrenen kentler tanımına bakmalı ve bu konuda adımlar atmalıdır. Öğrenen kentlerde işyerlerinde öğrenme kültürü de geliştiriliyor. Ailede ve toplumda hayat boyu öğrenme kültürü teşvik ediliyor. Modern öğrenme teknikleri geliştiriliyor. Öğrenen şehir, Antalya'ya yakışacak bir unvandır. Antalya 4.0 projemizle birlikte Büyükşehir Belediyemize ve ilçe belediyelerimize bu önerimizi de sunuyoruz" dedi.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Süleyman Özer'in başkanlığında meclis üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Açılışta bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Oda faaliyetlerinin yanı sıra, kent ve ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.



"Antalya'da 278 bin dekar sera alanının 65 bini cam sera, 187 bini plastik."



Konuşmasının başında Antalya bölgesinde geçen hafta sonu can ve mal kayıplarına yol açan şiddetli yağışlara ve hortuma değinen Başkan Davut Çetin, yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini belirterek, "Öncelikle afette hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralı ve zarar görenler için geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Son yıllarda görmediğimiz, hatta son 50 yılın en şiddetli hava koşullarını yaşadık. Üreticilerimizin zararlarının karşılanması konusunda Hükümet gerekli açıklamaları yaptı. Afet desteklerinin zamanında yapılmasını bekliyoruz. Artık afet deyip geçmemek ve iklim değişikliği gerçeğini iyi anlamak zorundayız. Küresel ısınma birden bire sıcaklık artmasıyla gelmiyor, aşırı yağış, aşırı soğuk ve aşırı sıcak dalgaları şeklinde geliyor. Bu nedenle erken uyarı sistemlerinden altyapıya ve seraların yapısına kadar her alanda önlem almalıyız. Antalya'da 278 bin dekar sera alanının 65 bini cam sera, 187 bini plastik. Plastik seraların çoğu yeterli altyapıya sahip değil. Antalya'da seraların ciddi biçimde elden geçirilmesi gerekiyor. Hatta toplu sera bölgelerinin organize sera bölgesi ilan edilip hem altyapı hem yönetim bakımından modernizasyonunu konuşmalıyız.



Diğer taraftan sera sigortasının da gelişmesi gerekiyor. TARSİM genel müdürü yeni açıklama yaptı, Antalya'da sigortalı sera alanı 60 bin dekarın üzerine çıkmış, 26 bin üretici poliçe sahibi olmuş. Fakat diğer taraftan 60 bin dekar henüz toplamın küçük bir bölümü. Bu konuda teşvik edici adımlar atıldı, daha fazlasına ihtiyaç olduğu da görülüyor. Yalnızca tarımda değil, her alanda iklim değişikliğine karşı önlem almak gerekiyor. Çevrenin korunması konusunda daha bilinçli olmalı, afetlerden ders çıkarmalıyız" dedi.



Seçim Bildirgesi



ATSO olarak yerel seçimler öncesi adaylara ve siyasi partilere verilmek üzere Seçim Bildirgesi hazırladıklarını anlatan Davut Çetin, "Yerel seçimler nedeniyle seçim bildirgemizi hazırladık. Bildirge, Antalya 4.0 projelerini, yerel yönetimlerce dikkate alınması gereken konuları içermektedir. Kitapçığımızda ayrıca Odamızın gündemindeki ve geçmiş dönemden geçerliliğini koruyan konular da bulunmaktadır. Seçim bildirgemiz, bildiğiniz gibi geleneksel hale gelmiş durumdadır. Bildirgemizin amacı seçim vesilesiyle ortak bir Antalya vizyonu oluşmasına destek olmaktır. Bir kentin başarısında ortak bir vizyon olması son derece önemlidir" diye konuştu.



TOBB ve Bankalar Birliği Antalya'da



Şubat ayında önemli etkinliklerin olacağını belirten Davut Çetin 8 Şubat'ta TOBB ve Bankalar Birliği ile bölgesel istişare toplantısı yapacaklarını açıkladı. TOBB Başkanı ve banka genel müdürlerinin Antalya'da olacağını söyleyen Çetin Antalya'nın kredi sorunları bizzat en yetkili kişilerle konuşulacağını ifade etti.



Saklıkent'ten Konyaaltı'na Kay-Sür-Yüz Yarışması



9 Şubat'ta "Beyaz'dan Mavi'ye" spor etkinliği olacağı bilgisini veren ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya'da kış turizmine, spor turizmine destek için güzel bir etkinlik başlattıklarını kaydetti. Çetin şöyle dedi: " 9 Şubat'ta kayak, bisiklet ve yüzme üçlü yarışı yapacağız. Saklıkent'te kayak ile başlayıp, bisiklet ile devam edecek ve Konyaaltı'nda yüzme yarışıyla tamamlanacak bir spor etkinliği düzenliyoruz. Ayhan Kızılsavaş arkadaşımız birkaç aydan bu yana çalışıyorlar. Sayın Valimiz himayelerinde, Konyaaltı Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası, Emniyet, Jandarma, Antalyaspor destek ve katılımlarıyla Antalya yeni bir etkinliğe kavuşmuş olacak. Üç federasyonumuzdan 22 hakem yarışı kontrol edecek. Böylece Antalya'nın aynı gün içerisinde kayak yapılabilen ve denize girilebilen bir kent olduğunu bir spor etkinliği ile daha güçlü şekilde duyurabileceğiz. Umuyorum ki bu organizasyonu önümüzdeki yıllarda uluslararası düzeye taşıyacağımız, dünyanın ünlü sporcularını Antalya'da yarıştıracağımız bir spor müsabakası haline getirebiliriz. 3 Mart'ta da Runatolia etkinliği var. Kız çocuklarının eğitimine destek olmak üzere biz de katılmayı düşünüyoruz. Lütfen meclis olarak ilgi gösterelim, önemli olan katılmak ve destek olmak."



En Güzel Vitrin Yarışması başladı



Tekstil-giyim sektörü komitesinin En Güzel Vitrin Yarışması organizasyonuna başladığını da hatırlatan Çetin, bu yıl ikincisini yapacakları etkinlikte birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin, iki katılımcıya da mansiyon olarak biner lira ödül verileceğini duyurdu. Burada amacın paradan çok reklam olması gerektiğini söyleyen çetin " Her zaman söylüyoruz, vitrinler bir kentte ticaretin düzeyini ve kalitesini gösterir. Antalya olarak giyim sektöründe özellikle kent merkezinde, Kalekapısı ve Kaleiçi'nde olmamız gereken noktada değiliz. Hatta vitrin bile kalmamış durumda. Bizim bu tür yarışmalarla marka işletmeleri desteklememiz önemli bir konudur. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte yeni kategorilerle bu ödülümüzü geliştiririz." diye konuştu.



KOSGEB'in yurtdışı iş geliştirme destek programı



KOSGEB tarafından Özellikle yurtdışında fuarlara gitmek için önemli bir destek programı başladığını söyleyen Çetin sektörde 10 işletmenin bir araya gelmesi halinde ATSO kanalıyla bu destekten yararlanmanın mümkün olacağını hatırlattı.



Alkollü içkilerdeki vergi yükü



İçecek ve içki sektörünün, alkollü içkilerdeki vergi yükünden şikayetini dile getirdiğini söyleyen ATSO Başkanı Çetin, "Bu vergi yükü yüzünden üreticinin, restoran ve eğlence sektörünün hem de bağcılık sektörünün kaybettiğini, ayrıca kaçak üretimin tekrar arttığını belirtmişler. Duyduğumuz kadarıyla, artık birçok insan evde içki üretiminde uzmanlaşmış durumdadır. Aşırı vergi içki tüketimini artırıcı yönde etki etmeye başlamıştır. Olan sektöre, turizme, restoranlara ve üzüm üreticilerine olmuştur. Dolayısıyla bu vergi yükünün azaltılması yararlı olacaktır. " diye konuştu.



Ekmek fiyatlarıyla ilgili mücadele devam ediyor



Fırın, unlu mamüller grubunun, ekmek fiyatlarıyla ilgili mücadelesine devam ettiğini, deri giyim sektörünün indirim kampanyalarında kuralsızlıktan şikayet ettiğini duyuran Çetin, en son kanun değişikliğine indirim kampanyalarıyla ilgili düzenlemeler yapıldığını ve cezalar getirildiğını söyledi. Çetin, " Eğer gerçek olmayan kampanya varsa bu şikayet edilebilir. Mobilya grubumuz Milano mobilya fuarına milli katılım organizasyonu girişiminde bulundu. Kağıt ve matbaa grubumuzun sektöre dönük eğitim programı çalışması var. 21. grubumuz, yani makine, teknik grubumuz sektördeki düzenlemelerden, ayrıca işçilik ve akaryakıt maliyetlerindeki artıştan şikayetçi. Eğitim grubumuzun mevzuattan kaynaklanan sorunları var. Bilişim sektörümüz yapay zeka semineri düzenliyor ve web sayfamızın komiteler bölümünün geliştirilmesini talep ediyor. " dedi.



Konuşmasında gündemdeki ekonomi konularına da değinen Başkan Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü;"Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Odamızda bir toplantı düzenledi. Sayın Berat Albayrak'ın katılımıyla bir toplantı yapıldı. Ekonominin ve Antalya'nın sorunları dile getirildi. TOBB Ekonomi Şurasına ben katılamadım, ama bir Antalya raporu hazırladık ve sunduk. Raporumuzda kredi ihtiyacı ve KDV alacakları konusuna öncelik verdik. Hal kanunu, tarım işletmelerinin ruhsat almalarındaki sorunlar ve sera modernizasyonu teşviklerini gündeme getirdik. Ekonomi şurasında KDV alacakları için mahsuplaşma veya tahville ödeme gibi öneriler oldu. Sayın Cumhurbaşkanı da KDV alacakları için çalışma yapılacağını açıkladılar, artık bir sonuç bekliyoruz. " dedi.



İstihdam artışı sözü



Toplantıda Antalya'yı Manavgat TSO Başkanımız Ahmet Boztaş temsil ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 için istihdam artışı sözü isteyince Ahmet Boztaş'ın Antalya için 150 bin istihdam artışı sözü verdiğini hatırlatan çetin " Sayın Boztaş'ın sözünü tutması için biz de destek olacağız. Manavgat 50 bin artış sağlarsa biz gerisini getiririz. Hükümet ekonomide destekleyici önlemler almaya devam etmektedir. KDV ve ÖTV indirimleri uzatılmıştır. Ticari araçlara kiralama imkanı tekrar getirilmiştir. 20 milyarlık KOBİ destek kredisi programı başlatılmıştır. İstihdam alanında Hükümet 150 liralık asgari ücret desteğini devam ettirmiştir. Yeni istihdam paketinde çalışanın prim ve vergisini devlet üstlenmeye devam ediyor. Geçen ay, primlerini düzenli ödediği halde son bir yılda ödeyemeyen işletmelere 60 ay vade imkanı getirilmişti. Ayrıca kısa çalışma ödeneği desteğinden yararlanma koşulları da kolaylaştırılmıştır. " diye konuştu.



Antalya ekonomisi



Antalya ekonomisinde geçen yılı 13 milyon 600 bin turist sayısı ile kapattıklarını, ihracatın yüzde 10 oranında artış gösterdiğini, bazı verilerde ise bu ay olumsuzluk görüldüğünü söyleyen ATSO Başkanı Çetin, Antalya göstergelerinin finansman sorununa işaret ettiğinin altını çizdi. Kredi hacminin 11 ay itibariyle geçen yıla göre sadece yüzde 11 oranında arttığını hatırlatan Çetin, " Enflasyonu ve kur artışını düşünürsek kredi hacminde reel olarak önemli azalma olmuştur. Bir başka olumsuz gelişme karşılıksız çek tablosunda biraz bozulma olmasıdır. Karşılıksız çek oranı yüzde 2'lere doğru düşmüştü, Kasımda yüzde 4.2, neyse ki, artış durmuş görünüyor. Bu koşullarda sınırlı bir bozulma olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Antalya büyük illere ve Türkiye ortalamasına göre daha iyi durumdadır.Konut satışları Aralık ayında ekside kaldı, iç piyasada durgunluk devam ediyor. Yabancıların alımlarında Aralık ayında yine önemli artış oldu.Bu yıl hem Türkiye genelinde hem Antalya'da yabancı alımlarında rekor kırılmıştır. Geçmişte yılda 6 bin satış rakamlarına ulaştığımız olmuştu, bu yıl 8 bine yaklaştık. Şu anda ekonominin durgun dönemindeyiz, ümidimiz sezona doğru canlılığın başlamasıdır. 8 Şubat ve 13 Şubat toplantılarında ekonomiyi detaylı konuşacağız." dedi.



Yapısal reformları neredeyse unutmaya başladı



Ekonomide soruna günlük ve kısa vadeli olarak bakıldığında hata yapılacağını, ülke olarak yapısal reformları neredeyse unutmaya başladıklarını kaydeden Çetin, artık konut olsun diğer sektörler olsun, ihracata, dışa açılmaya, markalaşmaya, teknolojiye daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.



İhracatın kilo değeri



Konuşmasında Antalyayla ilgili ihracat verilerini de paylaşan Çetin, TİM'in bu verileri yeni yayınladığını ama çok ilgi çekmediğini kaydetti." İhracatımız arttı diyoruz, ama dünya payımızda artış yok. Bir başka veri ihracatın kilo değeridir." diyen Çetin, ihracatın kilo değerini artırmayı çok konuştuklarını, ama ilerleme sağlayamadıklarını ifade etti. Çetin, " Gördüğünüz gibi 2014'ün gerisine düşmüşüz. Çin'den 20 milyar dolarlık mal alıyoruz, 2.5 milyar dolar ihracat yapabiliyoruz. Hindistan gibi milyarlık nüfusa ihracatımız çok az, Japonya, Meksika, Brezilya, Kanada gibi büyük pazarlarda yokuz. Geçen yıl ihracat yapan şirket sayımız 80 bin oldu, 2015'te 69 bindi, yani iyi bir gelişme var, ama Almanya'da ihracatçı firma sayısı 300 binden fazla. İspanya bizim iki katımız. Markalaşmada, inovasyonda, teknolojide daha hızlı ilerlemeliyiz. " dedi.



Türkiye'de patronlar zengin, ama şirketler fakir kaldı



"Girişimciler olarak kendimizi yenilemeliyiz. Bugüne kadar şirketlerimizin sermayesine önem vermedik" diyen ve Türkiye'de patronların zengin, ama şirketler fakir kaldığını söyleyen ATSO Başkanı Çetin, burada devletin de hatası olduğunu iddia etti. Şirket ortağının para çekmesinde yüzde 23 stopaj gibi anlamsız yükler nedeniyle bu yapının yerleştiğini kaydeden Çetin, " Artık ortaklıkla büyümeli ve şirket sermayelerimizi güçlendirmeliyiz.



Dijital devrime ayak uydurmak için markaya, fikri mülkiyete, hukuk reformuna, eğitim reformuna önem vermeliyiz. Büyük reformlarla ülkenin verimliliğini artırmalıyız. " şeklinde konuştu.



Yapay zekayla tanıtım



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Antalya turizmi ile ilgili güzel açıklamaları olduğuna işaret eden Çetin Bakan Ersoy'un yapay zekayla tanıtım projesinden söz ettiğini, bunun kendilerinin Antalya 4.0'da gündeme gelen, ayrıca bilişim sektörünün olduğunu hatırlattı. Çetin şöyle devam etti: " Hatta Ümit Bey turizmde yapay zeka kullanan bir uygulamayla inovasyon yarışmasında ödüle hak kazandı. Sayın Bakan turizmde katma değerin artırılması gerektiğini de ifade etti. Sadece konaklama sektörü değil, esnafımız da katma değer meselesini anlamalı ve Antalya'da daha nitelikli mal ve hizmet üretimi hedeflenmelidir. "



Öğrenen şehir, Antalya'ya yakışacak bir unvandır



Konuşmasının sonunda seçim bildirgesinde akıllı kentlerin öğrenen ve işbirliği yapan kent anlamına geldiğini vurguladıklarını hatırlatan ATSO Başkanı çetin, bu çağda her gün yeni bir şey öğrenmeyen geri kalmış demek olduğunu hatırlattı. çetin konuşmasını şu sözlerle bitirdi: " UNESCO'nun öğrenen kentler tanımlaması ve öğrenen kentler networkü var. Antalya bütün ilçeleriyle UNESCO'nun öğrenen kentler tanımına bakmalı ve bu konuda adımlar atmalıdır.Öğrenen kentlerde işyerlerinde öğrenme kültürü de geliştiriliyor. Ailede ve toplumda hayat boyu öğrenme kültürü teşvik ediliyor. Modern öğrenme teknikleri geliştiriliyor. Öğrenen şehir, Antalya'ya yakışacak bir unvandır. Antalya 4.0 projemizle birlikte Büyükşehir Belediyemize ve ilçe belediyelerimize bu önerimizi de sunuyoruz.



Öğrenen şehrin temel bileşeni 'paydaşların katılımı ve yönetişim' dir. Sizler Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın meclis üyeleri olarak bu vizyona önemli bir katkı koyuyorsunuz. Meclis üyelerimiz, meslek komitelerimiz bugüne kadar kentimiz ve sektörleri adına bu yapı altında sorumluluk aldılar, sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdiler. Önümüzdeki süreçte de bu güçlü ve kurumsal yapı birliktelik kültürü ile güçlenerek devam edecektir." - ANTALYA

