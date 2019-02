Atso Başkanı Davut Çetin Açıklaması

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, gıda enflasyonundaki aşırı yükselişe dikkat çekerek, sektörde girdi tedarikinden üretim ve perakendeye kadar her aşamanın analiz edilmesi, verimlilik artışı ve maliyet düşüşü sağlayacak önlemlerin hayata...

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ocak ayında Antalya'yı etkileyen hortumlar özellikle gıda kaynaklı enflasyonun yükselmesine neden olduğunu söyleyen Çetin nun 2019 Ocak ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE'de %1,06, Yurtiçi ÜFE'de %0,45, yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında %20,35, yurt içi üretici fiyatlarında %32,93 olarak açıklandığını hatırlattı.



Gıda fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor



Ocak ayında başta giyim, elektrik, doğal gaz olmak üzere birçok mal grubundaki fiyat indirimlerine rağmen %6,43 oranında artan gıda fiyatları aylık enflasyona 1.6 puan katkı yaptığını söyleyen Davut Çetin, ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artışın %6.4 ile gıda ve alkolsüz içecekler", %3,6 ile "çeşitli mal ve hizmetler" ve %3,5 ile "sağlık" gruplarında görülürken, en fazla düşüş %7,9 ile "giyim ve ayakkabı" ve %3,1 "konut" gruplarında görüldüğünü kaydetti.



TÜFE'de aylık olarak en yüksek artış gösteren maddelerin %120,9 ile köprü geçiş ücreti, %87,9 ile çarliston biber, %80,9 ile patlıcan olduğu bilgisini paylaşan Davut Çetin, gıda enflasyonunun sezonluk arz ve talep farklılıklarına aşırı derecede duyarlı kalmaya devam ettiğini, sebze ve meyve fiyatlarındaki aşırı yükselişlerin Antalya ürünleriyle sınırlı olmadığını, kuru soğan, patates, ıspanak, havuç gibi ürünlerde de aylık ve yıllık enflasyon oranlarının çok yüksek olduğunu ifade etti. Buna karşılık portakal, elma, mandalina gibi ürünlerde yıllık enflasyonun düşük düzeyde kaldığını söyleyen Çetin, dolayısıyla gıda enflasyonunda her ay Toptancı Haller ile ilgili olarak aynı şeyleri konuşarak zaman kaybetmek yerine, girdi tedarikinden üretim ve perakendeye kadar her aşamanın analiz edilerek verim artışı, maliyet düşüşü sağlayacak önlemler alınması gerektiğini kaydetti. Çetin Antalya'da büyük bir sera modernizasyonu programı başlatılması ve yeni nesil üretici örgütlenmesi gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Tüketici enflasyonunda meyve ve sebze dışında birçok sektörde talep düşüklüğü nedeniyle fiyat indirimlerinin başladığını, ancak az sayıda üretici olan sektörlerde fiyat artışlarının yüksek kaldığının görüldüğünü hatırlatan Çetin, talep daralması nedeniyle konut kirası ve hizmet ücretleri artışlarının da sınırlı kaldığını söyledi.



TÜFE, talep daralmasına rağmen yüksek kaldı



Elektrik ve doğal gaz indirimleri, ekmek, sigara, su faturası, belediye otobüsü, taksi ücretlerinin kontrollü olarak artırılmamasının yıllık TÜFE'nin %20'de kalmasına imkan sağladığına dikkat çeken Çetin, yönlendirilen fiyatlar hariç tutulduğunda TÜFE'de aylık artışın %1.66, yıllık artış %22.52 olduğunu, dolayısıyla TÜFE'nin ekonomideki talep daralmasına rağmen yüksek kalmaya devam ettiğini bildirdi.



Yİ-ÜFE artışının %55'i gıda kaynaklı



Açıklamasında Yİ-ÜFE'nin Eylül ayındaki %46'lık tepe noktasından gerilemeye devam ettiğini, Ocak ayındaki %0.45 artışın 0.25'i yani %55'inin gıda kaynaklı olduğunu söyleyen ATSO Başkanı Çetin gıda dışında, tekstil, otomotiv ve elektrikli teçhizatın enflasyonu artırıcı yönde, ham petrol ve tütünün ise düşürücü yönde etki yaptığını söyledi.



Enflasyonla mücadele kararlılıkla devam etmeli



Enflasyonda Mayıs ayından itibaren olumlu baz etkisiyle düşüş beklendiğini hatırlatan Çetin, ancak ertelenmiş fiyat artışları ve talep düşüklüğünün yavaşlatıcı etkisine rağmen ÜFE'nin yüksek kalmasının, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam ettirilmesini gerekli kıldığını ifade etti.



Batı Akdeniz'de enflasyon Türkiye ortalamasını üzerinde



Akdeniz bölgesinde TÜFE oranının aylık bazda %1,24 ve yıllık bazda %21,17 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Çetin, " TR61 Bölgesi (Antalya-Isparta-Burdur), 26 bölge arasında aylık ve yıllık enflasyonda 14. sırada yer almıştır. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nin, aylık ve yıllık değerlendirmede Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür." dedi. - ANTALYA

