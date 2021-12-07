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ATSO Başkanı Demirci'den "Sınır ticaret yetkimiz elimizden alındı" iddialarına açıklama Açıklaması - Son Dakika

ATSO Başkanı Demirci'den "Sınır ticaret yetkimiz elimizden alındı" iddialarına açıklama Açıklaması

07.12.2021 16:22
ATSO Başkanı Demirci'den "Sınır ticaret yetkimiz elimizden alındı" iddialarına açıklama Açıklaması

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, son günlerde kamuoyunda "Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan sınır ticaret yetkimiz elimizden alındı" yönündeki söylenti ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, son günlerde kamuoyunda "Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan sınır ticaret yetkimiz elimizden alındı" yönündeki söylenti ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Demirci, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Aralık'ta yayınlanan Resmi Gazete'de kent sınırları içerisinde bulunan Türkgözü Sınır Kapısı ile Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda sınır ticaret kapsamında yapılan iş ve işlemlerde herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkgözü Sınır Kapısı 2007, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ise 2015 yılından itibaren sınır ticareti kapsamına alınmış olup halen devam etmektedir. Son günlerde kamuoyunda 'Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan sınır ticaret yetkimiz elimizden alındı' yönündeki söylenti ve iddialar doğruyu yansıtmamaktadır. Kamuoyunda paylaşılan bilgi kirliliği yaratan bu durumdan dolayı açıklama yapma gereği duyulmuştur."

Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası, Çetin Demirci, Ardahan, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ATSO Başkanı Demirci'den 'Sınır ticaret yetkimiz elimizden alındı' iddialarına açıklama Açıklaması - Son Dakika


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