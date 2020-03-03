ATSO Başkanı Demirci: "Koronavirüs tedbirleri sınır kapılarında ticareti etkilemedi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATSO Başkanı Demirci: 'Koronavirüs tedbirleri sınır kapılarında ticareti etkilemedi' - Son Dakika

ATSO Başkanı Demirci: "Koronavirüs tedbirleri sınır kapılarında ticareti etkilemedi"

6 saat önce

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinde ticareti etkileyen bir sıkıntının söz konusu olmadığını bildirdi.

ATSO Başkanı Demirci:

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinde ticareti etkileyen bir sıkıntının söz konusu olmadığını bildirdi.

Demirci, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Valilik tarafından söz konusu her iki kapıda koronavirüse karşı gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

Koronavirüs ile ilgili gelişmelerin mevcut kapılardaki giriş-çıkışı özellikle de ticareti olumsuz etkilemediğini ifade eden Demirci, şunları kaydetti:

"Her iki kapımızda da herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Koronavirüs ile ilgili tedbirler sürüyor. Mevcut kapılarımızda kimlik ile günübirlik giriş ve çıkışlar 24 saat esasına göre rutin olarak devam ediyor. Özellikle ticari olarak kapıların işlevliği için her hangi bir engel ve sıkıntı söz konusu değil."

Demirci, tedbirler kapsamında Çin ve İran başta olmak üzere bazı ülkelere giriş-çıkış yapan tır şoförlerine pasaport zorunluluğu getirildiğini sözlerine ekledi.

Koronavirüs, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:02 Kaynak: AA
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