ATSO Başkanı Dr. Ulusoy "Hedefimiz Daha İyisi İçin"
1 saat önce
Ekonomi dünyasının ünlü ismi Ali Ağaoğlu, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek konferansta kriz yönetimi, finansal piyasalar ve Türkiye ekonomisi gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunacak.
YOL HARİTASI OLACAK
Akhisar Ticaret Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, konferansa tüm üyeleri davet ettiklerini belirterek "Bizler Akhisar Sanayi Ticaret Odası olarak her zaman ilçemize değer katacak uzmanları ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ali Ağaoğlu, tüm dünyaya kendini kanıtlayan, yaptığı çalışmalarla Türkiye ekonomisine katkı sağlayan iyi bir ekonomist. Bu tür toplantılar ile uzmanlardan aldığımız bilgiler üyelerimiz için iyi bir yol haritası oluyor. Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonrada tüm çalışmalarımız Akhisar'ımızı en iyisine ulaştırmak için olacak" dedi.
YATIRIMA DOYMAYAN TOPRAKLAR
Üretimi artıracak, bunu teşvik edecek desteklerin büyük önem taşıdığını belirten Dr. Ulusoy "Biz yatırıma doymayan toprakların ev sahibiyiz. Bugün geldiğimiz noktada Akhisar, üretimden gelen gücünü daha da yukarıya taşımak için çalışıyor. Geçtiğimiz yıl ihracat gelirimiz 330 milyon liraya yani 90 milyon doların üzerine çıktı. Akhisar her zaman kaynaklarını doğru kullanarak, adımlarını büyük bir özgüvenle atar. Bu tür toplantılar düzenleyerek Akhisar'ın potansiyelini en üst noktaya taşımak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Finans Uzmanı Ali Ağaoğlu'nun konferansı 11 Şubat Pazartesi günü saat 19.30'da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:23 Kaynak: Bültenler
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