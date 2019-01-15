Atso Başkanı Göktaş Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Cüneyt Göktaş, basın mensupları ile bir araya gelerek ATSO'nun çalışmaları, Aksaray sanayisi ve sanayicileri hakkında düşüncelerini anlattı.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Cüneyt Göktaş, basın mensupları ile bir araya gelerek ATSO'nun çalışmaları, Aksaray sanayisi ve sanayicileri hakkında düşüncelerini anlattı.



ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, Aksaray 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 565 fabrikanın olduğunu ve bu fabrikaların muazzam şekilde çalıştığını, 2. Organize Sanayinin kurulması için de çalışmalara devam edildiğini belirtti. Göktaş, açıklamasında 3 .Organize Sanayi Bölgesinin altyapı ihalesinin de devam ettiğini söyledi. ATSO'da, Tarıma Dayalı İhtisas Sanayi bölgesinin kurulması ve bununla ilgili de fizibilite çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Göktaş, Güneş Enerjisine Dayalı Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için de Sultanhanı ilçesinin arka bölgesinde bulunan köyde çalışmalar yapılacaklarını, bu proje ile ilgili olarak milletvekillerine projeleri verdiklerini söyledi. Bu bölgede kurulacak sanayinin güneş enerjisi ile enerjisini sağlayacağını belirten Göktaş, Aksaray'ın tren yolu projesini de değerlendirdi. Başkan Göktaş, 2018 yılının ekonomik olarak ülkemizde birçok alanda sıkıntılı geçmesine rağmen Aksaray'ın bu ekonomik dalgalanmadan çok da etkilenmediğine vurgu yaparak, "Malumunuz gurbetçimiz çok. Yaz aylarında ilimize giren döviz, bizim döviz artışlarından direkt olarak etkilenmememize neden oldu. Aslında bu döviz artışının pozitif katkıları bile oldu diyebiliriz" diye konuştu. 1. Organize Sanayide birçok fabrikanın çalışmalarına devam ettiğini ve ekonomik kriz söylentilerine inat herhangi bir işçi ya da toplu işçi çıkartma yaşamadıklarını belirten Göktaş "Dedikodular söylentiler olabilir ama bize yansıyan bir sıkıntı yaşamadık. 2018'de ilimizde sadece bir tane şirket konkordato ilan etti. Onun dışında ticaretimizin akışında Aksaray'da öyle abartıldığı gibi sıkıntı gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.



"İşe göre adam yetişmeli"



2018 yılı Nisan ayında yönetim kurulu ile birlikte göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde Aksaray Ticaret Odasının üyelerine daha iyi hizmet verebilmesi için çalışmaların ve projelerin devam ettiğini belirten Göktaş, "Birçok alanda farklı protokolleri imzaladık. Özellikle ilimizde kenevir bitkisinin yetişmesi için de STK başkanlarımızla bir dilekçeyi hep birlikte imzalayıp yetkili makamlara gönderdik. İlaveten Ticaret Odası bünyesinde mesleki kurs faaliyetlerimiz devam etmekte" şeklinde konuştu. "İlimizin en büyük sorunu ve ülkemizin en büyük sorunu işsizlik değil, iş beğenmeme" diyen Ticaret Odası Başkanı Göktaş "Herkes rahat İş peşinde. İnsanlar yapmış olduğu mesleklerini çok sevmiyorlar. Genelde biraz daha masa başı ve beyaz yakalı işler peşinde koşturuyorlar. Hal böyle olunca da kalifiye eleman sıkıntısı hem ülkemizin hem ilimizin en önemli sorunu. Bizim bence en önemli sorunlarımızdan bir tanesi iş konusunda insanların eğitilmemesi yani adama göre iş değil, işe göre adam yetiştirilmesine özen göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.



"Normal seyrine dönecek"



2019 yılında beklenen ekonomik parametrelerin özellikle 31 Mart yerel seçimlerinden sonra normal seyrine döneceğini de düşündüklerini söyleyen Aksaray Ticaret Odası Başkanı Göktaş, "Spekülasyonlar her zaman vardır. Neticede çok farklı bir coğrafyada yaşıyoruz. Dış güçlerin de etkileri üzerimizde hep vardı, var olmaya da devam edecek birçok konuda. Ama Türk Milleti her türlü zorluğun üstesinden gelecektir" dedi. 2019'un sıkıntılı geçeceği söylentilerine inanmadığını ve bunun en güzel örneğini de Aksaray'da yatırım yapmak için onlarca firmanın müracaat etmesi olarak gösteren Göktaş, "2019 yılı 31 Mart seçimlerinden sonra ekonomi normal seyrine dönecektir. Çünkü uzun bir süre seçim görülmüyor ve bu süreç gerek ekonomik gerekse dövizin rahatlaması konusunda da olumlu sinyal verecektir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Toplantının sonunda Aksaray Ticaret Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, gazetecilerle birlikte fotoğraf çektirdi. - AKSARAY

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