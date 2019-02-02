Atso Başkanı Göktaş: "Ortak Aklın Gücüyle Geleceğin Sanayi Kentini Aksaray'ı İnşa Edeceğiz"

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, 4 yıllık stratejik plan toplantısı kapsamında iş adamları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, 4 yıllık stratejik plan toplantısı kapsamında iş adamları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.



Yatırımcılar ve iş adamları ile Aksaray sanayisinin geleceğine yönelik stratejik toplantı gerçekleştiren ATSO, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının görüşlerini ve fikirlerini aldı. Toplantıların, ATSO'nun ve iş dünyasının geleceğine yönelik çok verimli geçtiğini belirten ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, "İlimizin sanayideki öncü kuruluşu olan ATSO 2019-2023 yılı stratejik planı kapsamında mevcut yatırımcı ve iş adamlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları ile bir araya geldik. Ortak aklın gücüyle hareket ederek görüş ve fikir alışverişinde bulunarak ortaya çıkan sonuçlar uzmanlarımız tarafından rapor edildi. Bu kapsamda meslek komitelerimizden ve şehrimizin idareci ve sivil toplum kuruluşları tarafından iletilen öneriler 4 yıllık stratejik planımız içerisinde yer alacak ve Aksaray'ın sanayine güç verecek hedefler ve projeler ortaya çıkacaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana kendimize belirlediğimiz ortak aklın gücüyle geleceğin sanayi kentini Aksaray'ı inşa edeceğiz vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Birçok projemiz hayat bulurken birçok projemiz içinse fizibilite çalışmalarına başlanmıştır. Bu anlamda 4 Nisan'dan 2018'den bu yana bize inanan, güvenen ve her alanda desteklerini esirgemeyen başta 5 bin üyemiz olmak üzere iş adamlarımıza, yatırımcılarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızın idari amirlerine ve sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanlarına ATSO yönetim kurulumuz ve iş dünyamıza adına teşekkür ediyorum. Kısa bir zaman zarfında ortaya çıkan sonuçlar neticesinde stratejik planımız hazırlanacak ve sanayimizin geleceğine büyük katkı sağlayacaktır" dedi. - AKSARAY

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