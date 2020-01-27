ATSO Başkanı Göktaş'tan destek çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATSO Başkanı Göktaş'tan destek çağrısı - Son Dakika

ATSO Başkanı Göktaş'tan destek çağrısı

6 saat önce

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle, bölgede yaşayan vatandaşlara yönelik yardım çağrısında bulundu.

ATSO Başkanı Göktaş'tan destek çağrısı, System.String[]

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle, bölgede yaşayan vatandaşlara yönelik yardım çağrısında bulundu.


Oda üyelerine mail, telefon, sms ve sosyal medya kanalları ile çağrıda bulunan Başkan Göktaş, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde içerisinde ülkemiz tarihinin en acı olaylarından birisini yaşadık. Elazığ ve Malatya illerimiz başta olmak üzere depremden etkilenen birçok şehrimizde vatandaşlarımız zor günler yaşamaktadır. Bu noktada Aksaray iş dünyasının öncü kuruluşu olarak üyelerimizden acil ihtiyaçlar için gerekli duyulan ısıtıcı, kullanılmamış giysi, kuru gıda, çocuk bezlerini odamız ile irtibat kurarak bugünden itibaren desteklerini iletmelerini önemle rica ediyoruz. Bugüne kadar ülkesinin ve vatandaşlarının yanında olan şehrimizin vatandaşları ve odamızın değerli üyeleri bu zor günlerde de üzerine düşeni fazlası ile yapacağına inancımız tamdır. Rabbim ülkemize ve milletimize böyle acılar bir daha yaşatmasın" dedi. - AKSARAY

Aksaray, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

30 bin ton kömür Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak
Cesedi bulunan İranlı kadının üzerinden 'canımdan bezdim' notu çıktı Arama-kurtarma ekipleri çalışmaların sonlanmasıyla birlikte deprem bölgesine veda etti Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist gizlendikleri evlerde yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 16:30:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATSO Başkanı Göktaş'tan destek çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]