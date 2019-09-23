ATSO Başkanı Göktaş'tan Devlet Destekli Alacak Sigortaları hakkında açıklama

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Devlet Destekli Alacak Sigortaları hakkında açıklamalarda bulundu.



ATSO Başkanı Göktaş, Devlet Destekli Alacak Sigortaları, Bakanlar Kurulu'nun 04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı" ile oluşturulan devlet destekli bir sistem olduğunu söyledi. 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte" tanımlanan işletmelerden, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİ'ler bu sistemden yararlanabileceklerini belirten Başkan Göktaş, "Bu sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınmaktadır. Mevcut uygulamada ciro kriterinden dolayı alacaklarını teminat altına alamayan KOBİ'lere bu sistem ile ciddi bir imkan sunulmaktadır. Sistemin başlangıcında, ilgili Yönetmelikteki tanımlamalara göre mikro ve küçük işletme sınıfına giren işletmeler yararlanabilecektir. Orta büyüklükteki işletmelerin bu sistemden yararlanabilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, ileri ki dönemde bu sınıftaki işletmeler de KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nden yararlanmaya başlayacaktır. Mikro ve küçük büyüklükteki işletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatı rakamı dikkate alınacaktır. Tüzel kişilere (şahıs şirketi, adi ortaklık vb. dahil, basit usule tabi vergi mükellefleri hariç) yapılan satışlar, peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif vb.) altında olmayan satışlar ile yurt içinde kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan satışlar, vadeli faturaların açık hesap, çek ve/veya senet karşılığı satışlar" dedi.



KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'ni tercih edilmesi gerektiğini belirten Başkan Göktaş, "Anında ya da aynı gün içinde gerçekleştirilen kredi limiti tahsisi ile kesintisiz ticaret imkanı sunar. Sigorta dönemi boyunca limit iptali/kesintisi olmadan tahsis edilmiş kredi limiti ile istikrarlı ve büyümeye odaklı şekilde ticari faaliyetinizi sürdürmenize destek olur. Düşük soruşturma ve tahsilat masrafları ile daha hesaplı bir hizmet almanızı sağlar. Kolay, hızlı ve pratik başvuru ve bildirim ekranlarıyla zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur. Yeni müşteriler bularak satışlarınızı arttırmanıza ve şirketinizin büyümesine katkı sağlar. Bilançonuzun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitenizi artırır. Müşterilerinizi analiz edip, finansal durumlarını izleyerek şirketinizin risk yönetimine katkıda bulunur. KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminde teminat kapsamına hangi faturalar girmesi noktasında ise, Poliçe tanzim tarihi itibariyle kesilmiş olan faturalar teminat kapsamı altına alınabilmektedir. Bu tarihten önce kesilmiş olan faturalarla ilgili herhangi bir teminat söz konusu olmayacaktır. KOBİ'ler için Ticari Alacak Sigortası Sisteminin özellikleri arasında, En az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan, merkezin risk değerlendirme kriterlerini sağlayan; mikro ve küçük ölçekli şirketler için ticari alacak sigortası sunulur. Azami 360 güne kadar vade uygulanabilir. Sigortalının cirosu üzerinden fiyatlandırma yöntemi ile prim hesaplanır. Alıcı firmalar için otomatik skor değerlendirmesi yapılır ve kredi limiti tahsis edilir. İzleme ve gözlem ile kredi limiti tahsis edilen alıcılar içerisinde finansal durumu bozulanlar ile ilgili sigortalıya bilgi verilir. Hasar durumlarında, sigortalının merkeze başvurması ile hukuki işlemler başlatılır ve sigortalıya tahsilat hizmeti sunulur. Tahsilat hizmeti ile çözümlenemeyen hasar dosyaları için tazminat ödemesi yapılır. Ticari Alacak Sigortasının Faydaları arasında da Müşterilerini analiz edip, finansal durumlarını izleyerek şirketin risk yönetimine katkı sağlar. İşletmeyi öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finansal yapısını güçlendirir. Bilançonun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırır. Şirket yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olur. Yeni müşteriler bularak satışları artırmaya ve şirketin büyümesine katkı sağlar. Sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerini sigorta şirketinin avukatları işletme adına yürütür. Üyelerimizin ve işletmelerimizin daha Detaylı Bilgi İçin; http://www.alacaksigortasi.gov.tr/ Adresini Ziyaret Etmelerini önemle rica ederiz" şeklinde konuştu. - AKSARAY