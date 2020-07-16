ATSO Başkanı Göktaş'tan yapılandırma talebi
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, işletmelerin yaklaşan vergi ve pirim ödemelerinin yapılandırılarak 2021 yılına ertelenmesini talep etti.
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, işletmelerin yaklaşan vergi ve pirim ödemelerinin yapılandırılarak 2021 yılına ertelenmesini talep etti.
Covid-19 nedeniyle devletin attığı adımların, destek ve teşviklerin iş dünyasına olumlu yansıdığını son olarak yaklaşan vergi ve prim ödemelerinin yapılandırılmasının yapılması gerektiğini belirten ATSO Başkanı Göktaş, "İş Dünyası 2020 yılında tarihinde görmek istemeyeceği bir şekilde pandemiden olumsuz olarak etkilenmiştir. Ülkemizde pandeminin görüldüğü mart ayından bu yana Devletimiz gerek kısa çalışma ödenekleri gerekse kredi destekleri gibi birçok teşvik ile iş dünyamızın yanında yer alarak bu süreci en az hasarla atlatmaya öncülük etmiştir. Yaşanan süreçte birçok işletmemiz yeni yeni toparlanmaya başlarken birçok işletmemiz hala büyük bir yükün altındadır. Bu noktada devletimizden iş dünyası olarak bir talebimiz daha olacaktır. 2020 yılı vergi ve prim ödemelerinin yapılandırılarak 2021 yılında ödenmesi tüm iş dünyamız adına memnuniyetle karşılanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar iş dünyasının yanında olduğunu defalarca göstermiştir. Aksaray iş dünyası olarak inanıyoruz ki bu talebimizin de yerine getirilerek en kısa süre de adımlar atılacaktır. 2020 yılının ikinci yarısında başlayan normalleşme süreci neticesinde toparlanmaya başlayan işletmelerimizin yapılandırma neticesinde daha hızlı ve daha kısa sürede eski günlere kavuşacağının bilinmesini istiyoruz" dedi. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:11 Kaynak: İHA
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