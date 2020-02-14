ATSO Başkanı Göktaş üretim rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATSO Başkanı Göktaş üretim rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

ATSO Başkanı Göktaş üretim rakamlarını değerlendirdi

7 saat önce

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan sanayi üretim rakamlarını değerlendirdi.

ATSO Başkanı Göktaş üretim rakamlarını değerlendirdi, System.String[]

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan sanayi üretim rakamlarını değerlendirdi.


Son 22 ayın en yüksek seviyesine çıktığı sanayi üretimi rakamları hakkında açıklamalarda bulunan ATSO Başkanı Göktaş, "Geçtiğimiz gün içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üretim rakamları açıklandı. Aralık ayında yıllık bazda yüzde 6,7 artması beklenen sanayi üretimi yüzde 8.6 artış gösterdi. Arındırılmamış verilere göre ise sanayi üretimi artışı yüzde 9.6 olarak hesaplandı. Sanayi üretimi, baz etkisinin de desteğiyle artış eğilimini aralık ayında da sürdürdü. Aralık ayında yıllık bazda yüzde 6.7 artması beklenen sanayi üretimi yüzde 8.6 artış gösterdi. Arındırılmamış verilere göre sanayi üretimi artışı yüzde 9.6 olarak hesaplandı. Sanayi üretiminin aylık bazda ise yüzde 1.9 arttığını ve son 22 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gördük. 2019 yılının sonunda yaptığımız açıklamaların doğru yolda olduğunu belirtmeliyiz. 2020 yılı ülkemiz adına Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sanayi açısından verimli bir yıl olarak geçecektir. İş Dünyası olarak bizlerde üzerimize düşeni çok daha fazla yerine getirerek üreten ve ürettiğini ihraç eden bir sanayi anlayışı içinde hareket etmeye devam etmeliyiz. Bu anlamda Aksaray Sanayisi olarak bizler çalışmalarımıza bu mantıktan yola çıkarak devam edeceğimizi dile getirmek istiyorum. Türkiye'nin merkezi konumunda olan ve hızla sanayi kenti olma yolunda ilerleyen şehrimiz ülkesine her alanda destek vermeye devam edecektir. En büyük dileğimiz 2020 yılında yeni rekorların kırılmasıdır" dedi. - AKSARAY

Türkiye İstatistik Kurumu, Aksaray, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 2019 yılında cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu
Çin'de koronavirüs önlemi: Virüse karşı ilaçlama yapıldı Çin'deki koronavirüs salgını bu kez sağlık görevlilerini vurdu! 1716 kişiye bulaştı, 6 kişi öldü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 18:39:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATSO Başkanı Göktaş üretim rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]