ATSO Başkanı Göktaş üyelere çalışmaları anlatıyor

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, üye ziyaretleri kapsamında üyeleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aktarıyor.



Ziyaretler hakkında bilgi veren ATSO Başkanı Göktaş, "Şehrimizin dört bir yanında olan üyelerimizi ziyaret ederek onların taleplerini, beklentilerini ve önerilerini dinlemeye devam ediyoruz. Organize, Sanayi, Çarşı, Konya Yolu, Adana yolu kısacası uzak yakın demeden üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Ocak ayının son ziyaretlerini ilimizin önemli firmaları arasında yer alan Emin İnşaat, Hazır Beton ile Soğuk Pınar Mimarlığa düzenledik. Bu ziyaretlerimizde üyelerimiz bizlere E-Ticaret ve E-Marketing'in şehrin geneline yayılması ve yatırımcıları bu pazara doğru yönlendirilmesi gerektiği noktasında çok güzel öneriler verirken, MEDAŞ ve Enerya ile yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler. Bizlerde kendilerine önerilerini ve beklentilerini dikkate alacağımızı ve yaşadıkları sıkıntının da önüne geçilmesi için çalışmalar gerçekleştireceğimizi dile getirdik. İnşallah şubat ayı içerisinde ziyaretlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi. - AKSARAY