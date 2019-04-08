Atso Başkanı Kırlangıç: "Amasya İlave İstihdamda En Başarılı İlk Dört Şehir Arasında"

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Murat Kırlangıç, 2017 yılında başlatılan ilk istihdam seferberliğinde 5 bin 568 ilave istihdam ile ülke ekonomisine katkı sağlayan Amasya'nın istihdam seferberliği kampanyasında ilave istihdam sağlama oranları bakımından Türkiye'de en başarılı ilk...

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Murat Kırlangıç, 2017 yılında başlatılan ilk istihdam seferberliğinde 5 bin 568 ilave istihdam ile ülke ekonomisine katkı sağlayan Amasya'nın istihdam seferberliği kampanyasında ilave istihdam sağlama oranları bakımından Türkiye'de en başarılı ilk dört şehir arasında bulunduğunu belirtti.



2018 yılında dünya ekonomisindeki krizin ilk etkileri hissedildiğinde büyük şehirlerde işçi çıkarmaları yaşanırken Amasya olarak artı 968 ilave istihdam sağladıklarını anımsatan ATSO Başkanı Kırlangıç, "2017 yılında başlatılan ilk istihdam seferberliğinde 5 bin 568 ilave istihdam ile ülke ekonomisine katkı sağladık. İstihdam seferberliği kampanyasında ilave istihdam sağlama oranları bakımından Türkiye'de en başarılı ilk dört şehir arasına girdik" dedi.



En çok istihdam sağlayan firma temsilcilerine plaket verilen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak ayındaki istihdam çağrısı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun gayretleriyle 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla başlatılan istihdam seferberliğinde de Türkiye'nin tarih yazacağına inanan Murat Kırlangıç, "Dünün en çok kazananları Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'ye istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. En az bir işsiz insanımızı işe alarak hem işinizi geliştirin, hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıp kazanan siz olun. Bereketli ve umut dolu bir geleceğe merhaba demek için burada iş var, burada AŞ var, burada gelecek var diyoruz" diye konuştu.



SGK ve İŞKUR yöneticileriyle birlikte firmaları dolaşıp bilgilendirme yaptıklarını ve 30 Nisan'a kadar her ilave istihdamda 3 ay boyunca ücret+prim+verginin devletten, sonraki 9 ay için sadece ücretin işverenden verileceğini anlattıklarına değinen Kırlangıç, "Bunun gibi 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunların çoğu tarihi destekler. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde 81 il ve 160 ilçede bu seferberliğe sahip çıkıyoruz. İŞKUR, SGK ve odamız personellerinden oluşturduğumuz bir ekip ilimizdeki iş yerlerini kapı kapı gezerek istihdam kampanyası ve desteklerini anlatıyorlar" şeklinde konuştu.



Törene Amasya Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse ve diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA

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