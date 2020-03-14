ATSO Başkanı Serteser'den "Haksız fiyat artışına ceza" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATSO Başkanı Serteser'den 'Haksız fiyat artışına ceza' açıklaması - Son Dakika

ATSO Başkanı Serteser'den "Haksız fiyat artışına ceza" açıklaması

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bahanesiyle fahiş fiyata ürün satanların cezalandırılacağını belirtti.

ATSO Başkanı Serteser'den

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bahanesiyle fahiş fiyata ürün satanların cezalandırılacağını belirtti.

Serteser, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağız. Haksız yere fiyat artışı yapan firmalara hak ettikleri cezalarında verileceğini kamuoyuna duyuruyoruz. Hiçbir şekilde vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız." ifadesini kullandı.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:00 Kaynak: AA
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