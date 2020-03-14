ATSO Başkanı Uslu'dan korona virüs fırsatçılarına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATSO Başkanı Uslu'dan korona virüs fırsatçılarına tepki - Son Dakika

ATSO Başkanı Uslu'dan korona virüs fırsatçılarına tepki

6 saat önce

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünü fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırarak, gereken cezai işlemi yapacaklarını söyledi.

ATSO Başkanı Uslu'dan korona virüs fırsatçılarına tepki, System.String[]

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünü fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırarak, gereken cezai işlemi yapacaklarını söyledi.


Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Çin'den başlayarak, tüm dünyayı etkisi altına alan adeta bir küresel hastalık olan korona virüsünü fırsat bilen üreticilere yönelik açıklamada bulundu.


Başkan Uslu, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında bulunan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak; 3 aydır dünya ve ülke gündemimizi meşgul eden Korona Virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Korona Virüsü tehdidinin Devletimizin bu konuda aldığı tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılıkları ile en kısa zamanda ve en az kayıpla atlatmayı ümit ediyoruz. Tıbbi otoritelerin yönlendirmesi doğrultusunda, virüsten korunmak için bireysel tedbirlerini almaya çalışan vatandaşların çeşitli mallara olan yoğun taleplerini fırsatçılığa çeviren fahiş fiyatlar ortaya çıktı. Bu durumun toplumsal ahlak ve ticari etik ile bağdaşan bir tarafı yoktur. Odamızın ve camiamızın görevi üyelerinin hakkının yanında vatandaşın hakkını da savunmaktır" dedi.


Haksız kazanç sağlayan firmalara yönelik denetim mekanizmalarını çalıştıracaklarını ifade eden Uslu, "Bu bağlamda Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak, gıda, medikal ve temizlik ürünleri başta olmak üzere haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Bunun yanı sıra Haksız Fiyat Artışı bildirim uygulaması Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezi ile vatandaşlar Bakanlığa şikayette bulunabilirler. TOBB camiası olarak bu durumu fırsata çeviren şahısları takipte olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Mustafa Uslu, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı

Son Dakika Haberleri
18:18 Hapishanede açlık grevi yapan Cammu Keşmirli politikacının sağlığı kötüleşti
18:18 Rusya'da siyasi mahkumların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi
18:18 Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da
18:17 Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi
18:17 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ibadethaneleri dezenfekte etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 18:22:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATSO Başkanı Uslu'dan korona virüs fırsatçılarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]