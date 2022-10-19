ATSO Başkanından TOBB Başkanına Ziyaret - Son Dakika
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ATSO Başkanından TOBB Başkanına Ziyaret

19.10.2022 09:09
ATSO Başkanından TOBB Başkanına Ziyaret

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden seçilen Çetin Demirci ekibi ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek Ardahan için istek ve talepleri iletti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden seçilen Çetin Demirci ekibi ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek Ardahan için istek ve talepleri iletti.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu ziyarete Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu başkanı Çetin Demirci beraberinde yönetim Kurulu üyeleri Sebahattin Gündoğdu, Veyis Osmanoğlu, Metin Lale, Burhan Budak Meclis Başkanı Soner Görmüş, Meclis Başkan Vekilleri Erhan Demir, Mahmut Ahmet Vural'ın yanı sıra ATSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bora Aydın, Talip Karadağ, Gürkan Şirin ve Genç Girişimciler heyetinden Emir Avşar eşlik etti.

Ardahan'da bulunan iki sınır kapısı için Zirai karantina Müdürlüğü kurulması ve Aktaş Gümrük Kapısında tır parkı yapılması hususunu dile getiren Başkan Demirci Esnaf Sanatkarlar Odası üyelerinin kullanımına açılan 500 bin TL lik kredi imkanının Ticaret Odasına kayıtlı tacirlerinde bu imkandan faydalandırılması konusunda destek istedi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Demirci "TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret ederek ilimizde faaliyet gösteren tacirlerimizin sorunlarını dile getirdik. Ekonomik anlamda buhranlı geçen bu günlerinde tacirlerimize sunulacak desteklerle ayakta kalmalarına yardımcı olmak adına taleplerimizi ilettik. Sayın Hisarcıklıoğlu'da taleplerimizin ne kadar haklı olduğunu dile getirerek hükumet nezdinde gerekli görüşmeleri yapacağını beyan etti. İlimizin de bulunan iki sınır kapımızın daha aktif ve faal bir şekilde kullanılarak ilimize katma değer oluşturması anlamında çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz bu bağlamda Sınır kapılarımızın eksiklerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. İlk etapta Aktaş Sınır Kapımızda tır Parkı yapılması konusunda gerekli talebi ileterek olumlu dönüş aldık. Yerelde de gerekli görüşmeleri yapmamızla birlikte tır parkı yapımı başlayacaktır. Tacirlerimizin de düşük faizli kredi kullanması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Ümit ediyorum ki iyi bir sonuç alarak üyelerimizi bu imkanlardan faydalanacaktır. İlimizdeki tacirlerimizin ayakta kalması işlerini geliştirmesi içinde bir çok akademik çalışmalar yürütüyoruz zaman içerisinde düzenleyeceğiz seminer konferans ve birebir eğitimlerle özellikle yöresel ürünler anlamında önemli yol kat edeceğiz." dedi.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu "Çetin Başkan ve siz değerli ekip arkadaşlarına başarılar diliyorum. Bildiğiniz üzere benim ikinci memleketim Ardahan, sorunları çözümünde her anlamda yanınızda olacağım" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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Çetin Demirci, Ardahan, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ATSO Başkanından TOBB Başkanına Ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATSO Başkanından TOBB Başkanına Ziyaret - Son Dakika
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