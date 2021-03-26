ATSO binası, 'yeşil binalar' arasında dünya birincisi - Son Dakika

ATSO binası, 'yeşil binalar' arasında dünya birincisi

26.03.2021 17:59
ATSO binası, 'yeşil binalar' arasında dünya birincisi, System.String[]

AFYONKARAHİSAR Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) binası, merkezi İngiltere'de bulunan bina araştırma ve derecelendirme kuruluşu BREEAM tarafından dünyanın en yeşil binası seçildi.

AFYONKARAHİSAR Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) binası, merkezi İngiltere'de bulunan bina araştırma ve derecelendirme kuruluşu BREEAM tarafından dünyanın en yeşil binası seçildi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, BREEAM'in dünya genelinde yeşil binalar arasında yaptığı oylamada, ATSO binasının büyük bir başarı kazandığını açıkladı. BREEAM'den 3 Haziran 2020'de aldıkları en üst düzey yeşil bina sertifikası ile Türkiye'deki kamu binaları arasında bir ilke imza attıklarını söyleyen Serteser, "Bu sertifikamızı dünya birinciliği ile taçlandırmak için büyük gayret gösterdik. BREEAM'in dünya çapında düzenlediği yarışma sürecinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve oda-borsa camiamız başta olmak üzere, Afyonkarahisar Valiliğimiz, Afyonkarahisar Belediyemiz, Afyon Kocatepe Üniversitemiz, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitemiz, Zafer Kalkınma Ajansı, ayrıca ilimizdeki ve il dışındaki sivil toplum kuruluşları, danışmanlık firması Turkeco, üyelerimiz ve vatandaşlarımız ile yurt dışından katılımcılar bize destek verdi. Her bir destekçimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu büyük birliktelik ile BREEAM'in yaptığı yarışmada odamız, dünya birincisi oldu" diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE BU ÖDÜLÜ ALAN İLK KAMU BİNASI'ATSO'nun 'Your BREAAM: Sizin BREEAM'iniz' kategorisinde 46 rakibini geçerek bu başarıyı elde ettiğini belirten Serteser, "Odamız, 'Ticari Projeler' kategorisinde finale kaldı. Bu aşamadan sonra yapılan oylamada 'Your BREEAM' kategorisinde bugüne kadarki en yüksek oyu alan odamız, Türkiye'de BREEAM'den birincilik ödülü kazanan ilk kamu binası oldu" ifadelerini kullandı.'BU PROJE ÖRNEK OLACAK'Serteser, kazanılan dünya birinciliğinin Afyonkarahisar'a önemli katkı sağlayacağını belirterek, "En üst düzeyde aldığımız yeşil bina sertifikası ve dünya birinciliği ile ilimiz doğa dostu ve çevreci projelerle öne çıkmaya başlayacaktır. Çevreci, doğa dostu projemizin ülkemizdeki kamu binalarına örnek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.'PROJELERİMİZ SÜRECEK'Serteser, açıklamasına şöyle devam etti: "Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da proje üretmeyi sürdüreceğiz. Yeşil binalar arasında dünya birinciliğimizden aldığımız sorumluluk ve cesaretle hem çevre bilincini artıran, hem de ekonomiye katma değer sağlayan projeler geliştireceğiz. Bize destek olan kişi ve kurumlara tekrar teşekkür ediyorum. Bu gurur, bu başarı hepimizin."BİNANIN ÖZELLİKLERİ

ATSO binası, 550 kilovat (kw) yenilenebilir enerji ile elektrik üretimi, ısınmada jeotermal enerji kullanımı, yağmur suyu depolaması ile bahçe sulaması, elektrikli şarj istasyonunun olması, sıfır atık projesinin uygulanması ve bakanlık tarafından belgelendirilmesi, sensörlü musluklarla israfın önlenmesi, çardaklardaki güneş enerji panelleri sayesinde kişilerin bireysel elektrik kullanabilme olanağı, engelsiz bir oda olması gibi özellikler taşıyor.


ATSO binası, 'yeşil binalar' arasında dünya birincisi
ATSO binası, 'yeşil binalar' arasında dünya birincisi
ATSO binası, 'yeşil binalar' arasında dünya birincisi
ATSO binası, 'yeşil binalar' arasında dünya birincisi

Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası, Karahisar, England, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATSO binası, 'yeşil binalar' arasında dünya birincisi - Son Dakika


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