Üye Girişi
ATSO Çevre ve Yangınlara Dikkat Çekecek - Son Dakika

ATSO Çevre ve Yangınlara Dikkat Çekecek

14.09.2021 11:12
ATSO Çevre ve Yangınlara Dikkat Çekecek, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla, çevre temizliğine ve ormanlara yönelik yangın tehdidine dikkat çekmek için, 18 Eylül'de ATSO ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde Düzlerçamı bölgesinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştireceğini bildirdi.

Başkan Davut Çetin, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla 18 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeşil Dönüşüm ve İklim Değişikliği Önceliğimiz

Açıklamasında dünyada yaşanan iklim krizine dikkat çeken Davut Çetin: "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2021-2024 Stratejik Planımızda yer alan ana temalardan bir tanesi de yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğidir. İklim değişikliği hayatımızın her alanını etkiliyor ve etkilemeye de devam edecek. Bu yaz Manavgat'ta ve Türkiye'nin farklı yerlerinde içimizi yakan orman yangınları yaşadık. Bilim insanları, küresel ısınma devam ettiği sürece yangın tehdidinin, doğal felaketlerin artacağı hususunda hemfikirler. İklim değişikliği, doğal afet risklerini artırdığı gibi tarım ve turizm sektörlerinin geleceğini de doğrudan etkileyecek bir unsurdur. Çevreye karşı daha duyarlı ve olası doğal afetlere karşı hazır olmak durumundayız. Bu konuda toplumsal bilincin oluşması için yurttaşlar olarak bizlerin ve sivil toplum kuruşlarının sorumlulukları bulunmaktadır" dedi.

Antalya'mızı hep birlikte temizleyelim

İklim değişikliği ile mücadele için 7'den 70'e her bir ferdin katkısına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Başkan Davut Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık iklim değişikliği ve çevre felaketleri çağındayız. Görülmemiş yangınlara, görülmemiş sellere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yurttaş olarak alacağımız basit önlemlerle yangınlara dur diyebiliriz. Ormanlarda kuru otları, cam şişe parçalarını, naylon poşetleri temizlemek, sigara izmariti atılmasını engellememiz gerekiyor. Bunların farkında olan bir birey, kent ve Oda olarak gerekli çalışmaları tüm paydaşlarımızla birlikte başarmalıyız. Bunun için ATSO olarak paydaşlarımızla birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz.

Antalya'ya olan sorumluluğumuzun gereği olarak 18 Eylül'de çevre temizliğine dikkat çekmek ve ormanlara yönelik yangın tehdidini en aza indirmek için çevre temizliği etkinliği gerçekleştireceğiz. Buradan tüm halkımıza bir çağrıda bulunuyorum. Sizler de kendi hayatınızdan ve alışkanlıklarınızdan başlayarak temiz bir çevre için adım atın, kendi sokağınızdan başlayarak doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Antalya'mızı temizleyelim."

Tüm Antalyalılar Davetli

18 Eylül Cumartesi günü, saat 10'da gerçekleşecek etkinliği Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Davut Çetin sözlerine şöyle son verdi: "Etkinliğe Meclis ve Komite Üyelerimiz, personelimiz, kentimizde bulunan SİAD ve TMMOB temsilcileri katılacak. Temizliğe Düzlerçamı bölgesinden başlayacağız. Tüm hemşerilerimizi Düzlerçamı bölgesini hep birlikte temizlemeye davet ediyorum."

Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası, Antalya, Yangın, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel ATSO Çevre ve Yangınlara Dikkat Çekecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı 12:24 İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi 12:14 Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira 11:45 Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı 11:36 Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda 11:22 Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı 11:17 Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı
Oyun dünyasında bir ilk! Oyuncunun konumuna ve hislerine göre gerçek zamanlı olarak değişebilecek 11:08 Oyun dünyasında bir ilk! Oyuncunun konumuna ve hislerine göre gerçek zamanlı olarak değişebilecek Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı 10:32 Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
12:26 Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi
12:23 İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı
12:20 İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi
12:13 Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi
11:59 Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı
11:45 Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira
11:37 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız
11:36 Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı
11:22 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak
11:22 Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda
Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi         
12:27
İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi         
12:20
Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı         
12:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız         
11:37
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak         
11:23
5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi 5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi         
11:18
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Tarım Bakanlığı ve DSİ, Tarım Bakanlığı ve DSİ, "yüzer güneş panelleri" projesini gündeme aldı! Yüzde 54 başarı sağlandı         
10:26
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada         
08:57
Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
07:36
Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı         
00:43
Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz         
19:04
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 12:47:16. #1.12#
SON DAKİKA: ATSO Çevre ve Yangınlara Dikkat Çekecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement