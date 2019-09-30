ATSO'da sigorta acentelerinin sorunları tartışıldı

Sigorta Acenteleri Bölgesel Bilgilendirme toplantısı Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi.



ATSO ve Adıyaman Sigorta Acenteleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen toplantıya Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcıları Ahmet Metin Günay, Mehmet Emin Güleş, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Başkanı Levent Korkut, TOBB SAİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Sorumlusu Osman İnandıoğlu, TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez, Adıyaman Sigorta Acenteleri Derneği Hüseyin Akıncı, Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş, Batman, Malatya, Diyarbakır, Tarsus, Kayseri illerinden gelen delegeler ile birlikte çok sayıda acente sahibi katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Başkan Yardımcısı Ahmet Metin Günay, "Modern dünyada ekonomiyi büyütmenin, ticareti arttırmanın temel unsuru sigorta sistemidir. Ekonomiler büyüdükçe, güçlü sigorta sistemine olan ihtiyaç da artar. Hatta sigortacılık sektörünün büyümesi, ekonomik büyümenin önünde olmak zorundadır. Çünkü ticaret risk demektir. Risk olmadan kazanç olmaz. Bu riski azaltacak olan sigorta sisteminin de hızla büyümesi gerekir. İlimiz genelinde levhaya kayıtlı 71 sigorta acentesi bulunmaktadır. 28 tanesi tüzel, 43 tanesi ise gerçek kişi acentesidir. İlimizde levhaya kayıtlı 28'de şube bulunmaktadır. Sektörün önemli oyuncusu olan acenteler, özellikle son yıllarda pazar kaybı, gelir yetersizliği, düşük komisyon, haksız rekabet, teknoloji gibi birçok konuda sorunlar yaşamaktalar. Sigorta acentelerinin en büyük sorunu sigortacılık bilincinin Türkiye'de oturmamış olmasıdır. Sigorta noktasında insanların yeterince bilinçli olmaması, insanların eksik bilgilendirilmesi, merdiven altı sigortacılık, dağıtım kanallarının iyi seçilememesi, sektörün araç poliçesi üzerine yoğunlaşması, yeni ürün geliştirmede pazarın ihtiyaçları yerine işletme karlılığının ön planda olması sektörün en önemli sorunlarındandır. Sigorta acentelerinin geleceğini dayanışma, birlik ve beraberliğimiz belirleyecektir. Sektörün sürdürülebilir olması ve büyük firmalar karşısında ayakta kalması için dayanışma zaruridir. Ancak, sigorta sektöründe şirketlerimizin ve acentelerimizin güçlenmesi için sektörel düzeyde ve yasal düzenlemelerde ele alınması gereken önemli konular bulunmaktadır. Trafik sigortasında sektörün yükünün veya riskinin azaltılması, tarım sigortası gibi yeni alanların geliştirilmesi konuları üzerinde de durulması gereklidir. Sektörün özellikle yıkıcı fiyat rekabetinden kaçınması gereklidir. Acentelerin çalışma koşulları üzerinde durulması, acentelerin mesleki kimliklerinin güçlendirilmesi, poliçe pazarlamasında belirli kriterlere uyulması gerekmektedir. Bu arada bankaların konut sigortası, kredi sigortası ve hayat sigortası gibi alanlarda acentelerle haksız rekabet içinde olmaları da önemli bir konudur" dedi.



Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Bülent Aydınlık, "İstişare ve bilgilendirme toplantımızın amacında sektörümüzde yaşanan sıkıntılar birlik ve beraberlikle çözüme kavuşacaktır. Aslında sorunlarımız hemen hemen aynı. Birkaçını sıralamak gerekirse komisyonların düşük seviyede olması, şirketlerin bölgemizdeki yaptırımları, tek taraflı sözleşme, merdiven altı diye tabir ettiğimiz sigortacılar birde görsel medyada reklamlarını seyrettiğimiz sigorta gruplarının komisyon iadeleri ve hediye çekleri toplantımızda bu sorunları istişare ederek beraberliğimizi bozmadan çözüm odaklı çalışmalarla başarıyı yakalayabiliriz" dedi.



Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hüseyin Akıncı ise toplantının sektörün sorunlarının tartışılması ve çözümü için önemli olduğunu ifade ederek tüm katılımcılara teşekkür etti.



TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez, sigortacılıkla ilgili yaptığı sunumda sektörün dünü, bugününü ve geleceğiyle ilgili rakamsal veriler paylaştı.



TOBB Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Başkanı Levent Korkut ise yaptığı konuşmada "Sorunlarınızı yetkili mercilere ileterek onların takipçisi oluyoruz. Sorunlarımızı gayet iyi biliyoruz. Bu toplantılar sıkıntılı geçen süreçlerde yardımcımız oluyoruz. Biz varsak ekonomi gelişir. Biz varsak ülkenin ticari gelişimi sağlanır. Son zamanlarda bize alternatif satış kanalları aranmaktadır. Teknolojiyi insanla buluşturup tek bir hedefe yönelttiğiniz zaman etkili sonucu alırsınız" dedi.



Konuşmalarının ardından soru cevap kısmına geçilerek sigorta acentelerinin sorunları tartışıldı. - ADIYAMAN