ATSO'dan 5. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO) düzenlenecek Antalya Devlet Destekleri Zirvesi, 24 Haziran'da çevrim içi yapılacak.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ile Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın açılış ve istişare toplantısını gerçekleştireceği zirvede 7 ayrı oturumda devlet destekleri anlatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Çetin, Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'nin bu yıl beşincisini düzenleyeceklerini dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş dünyasının zor günler yaşadığını belirten Çetin, "Ülke olarak aşılama sürecinde sergilediğimiz başarılı performansın meyvelerini vermesiyle iş dünyamızı yeni bir süreç bekliyor. Bu zor dönemde üyelerimizi, ülke çapındaki tacir ve sanayicilerimizi, kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen destekler hakkında bilgilendirmek her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Biz de ATSO olarak bu hedef doğrultusunda zirveye Türkiye'deki tüm oda ve borsalarımızı davet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çetin, zirvede, kamu kurumlarının teşviklerine dair bilgisi olamayan üyelerin, ülke çapındaki tacir ve sanayicilerinin doğrudan ilgili kurum yetkilileriyle bir araya geleceğini bildirdi.

Zirve'ye 10 farklı kamu kurum ve kuruluşunun katılacağını ifade eden Çetin, şöyle devam etti:

"Etkinliğimize, Tarım ve Orman Bakanlığı, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra KOSGEB, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu ve İŞKUR temsilcileri sunumları ile katılacak. Temsilciler, yapacakları sunumlarda turizm, tarım, sanayi, Ticaret Bakanlığı, AR-GE ve istihdam destekleri konusunda katılımcıları bilgilendirecekler. Sunumların akabinde katılımcıların sorularını doğrudan ilgili personele yöneltebilecekleri bir seans da olacak."

Çetin, devlet tarafından sağlanan destek ile teşviklerin kapsamının ve içeriğinin sıklıkla güncellendiğini vurgulayarak, bu kapsamda ilgili desteklerin girişimci, iş adamı ve potansiyel yaralanıcılara ulaşmasını bu zirve ile sağlayacaklarını ifade etti.

Etkinliğe tüm Türkiye'den katılım sağlanabileceğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Devlet kurumları tarafından verilen destekler doğru kişi ve kurumlara ulaştığında çok daha fazla sayıda girişimcim ve işletmemizin ülkemiz için katma değer yaratan işlere imza atacaklarına inanıyorum. Böylelikle istihdam yaratacak ve ülkemizin zenginleşmesine katkı koyacaklar. Tüm Türkiye'den destekler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkesi ücretsiz olarak katılım sağlayabilecekleri zirvemize davet ediyoruz."