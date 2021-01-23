ATSO'dan "Doğaya bir yem de sen bırak" kampanyasına destek - Son Dakika

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için başlatılan "Doğaya bir yem de sen bırak" kampanyasında destek verdi.

Kış şartlarında doğada yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yardım etmek istediklerini belirten ATSO Başkanı Bekir Sıtkı Can, Afşin Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneğini başlattıkları kampanya için tebrik etti.

Hayvanların yem bulmakta zorluk çektiği kış aylarında kampanyaya destek verip "Çorbada tuzumuz olsun" diyen, Can, "Asıl işi yapanlar yemleri yabani hayvanların ulaşabileceği yerlere ulaştıracak doğa gönüllüleri." ifadesini kullandı.

Desteği için Can'a teşekkür eden Afşin Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Abdullah Öztürk de ilçede kar yağışından dolayı yem bulmakta zorlanan hayvanlar için kampanya başlattıklarını belirterek, vatandaşları kampanyaya desteğe çağırdı.

Öztürk, "Yem yardımlarını önümüzdeki günlerde dernek üyelerimiz ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile beraber doğaya bırakacağız." açıklamasında bulundu.