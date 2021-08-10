ATSO'dan döngüsel ekonomi vizyonu ile sıfır atık seferberliği

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO'nun 2021-2024 yılı Stratejik Planı Çevreci Dönüşüm hedefleri kapsamında, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) tarafından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği ile yürütülen Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu'na (TDEP) katıldığını bildirdi.

ATSO 2021 - 2024 yılı Stratejik Planı kapsamındaki çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Başkan Davut Çetin, planda dijital dönüşüm, çevreci dönüşüm, ekonomi dönüşümü, özgün yerel ekonomi ve sosyal-kurumsal dönüşümü 5 öncelikli alan olarak belirlediklerini ifade etti. Çetin, Çevreci Dönüşüm hedeflerinin belirlenmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydederek, "ATSO ve Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'ne bağlı odaların işbirliğinde, Antalya ekonomisi için çevreci dönüşüm yol haritasını hazırlamak ve döngüsel ekonomi gibi gelişme alanlarında bilgi üretmek amacıyla kurduğumuz Antalya Ekonomisi Çevreci Dönüşüm Kurulu'nu geçtiğimiz günlerde kamuoyuna tanıtmıştık. Bu Kurul 10 çalışma grubu ile çalışmalarına devam etmekte" dedi.

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"Antalya için hedefimiz iklim değişikliğine dirençli ekonomi"

Çevreci üretimle yerel ekonomiyi desteklemenin bir yolunun da döngüsel ekonomi olduğuna işaret eden Başkan Davut Çetin, "Şimdi de Çevreci Dönüşüm çalışmalarında Antalya için döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğine dirençli ekonomi alanlarında ilerleme hedefi koyduk. Odamız için de sıfır atık, yenilenebilir enerji hedefleri belirledik. Döngüsel ekonomi sıfır atık ekonomisi olarak biliniyor, ama aslında bir bölgede atıkları girdi olarak yeniden dönüştüren, hammaddeyi işleyerek satan, yani katma değeri en yüksek düzeye çıkaran ekonomi modelidir. Bir kentin kendi etini, sütünü, tahılını kendisinin işlemesi döngüsel ekonomi kapsamına girmektedir. Döngüsel ekonomi modelinin çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu nedenle İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) tarafından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği ile yürütülen Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu'na (TDEP) ATSO olarak katılıyoruz" şeklinde konuştu.

TDEP'nin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak için Türkiye'deki özel ve kamu sektörlerini desteklediğini ifade eden Başkan Çetin, "Bu kapsamda döngüsel ekonomi alanındaki kaynak ihtiyacını gidermek, ölçüm mekanizmaları sunmak, teknik hibe destekleri sağlamak ve işbirliği olanakları yaratarak platform altında döngüsel ekonomi etrafında bir ekosistem oluşturuluyor. "ATSO, TDEP'a katılarak üyelerinin döngüsel ekonomiye geçişlerine destek olacak. Salgın sonrası sürdürülebilir ve yeşil bir toparlanma için platformun döngüsel ekonominin benimsenmesi ve Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu'nda sunulan araçların etkin kullanılmasına yönelik aksiyon alacak" dedi.

"ATSO, platformun çağrısına katılacak"

ATSO'nun bu iş birliği ile Türkiye'de düşük karbonlu ve döngüsel bir ekonomik toparlanma için 6 maddeden oluşan iş birliği çağrısına da katılacağını söyleyen Çetin bunların; Sıfır atık ilkelerine ve döngüsel ekonomi stratejilerine bağlı kalmak, Mevcut ölçüm araçları ile döngüsellik düzeylerine ilişkin farkındalığı arttırmak, Ülke çapındaki döngüsel dönüşüme öncülük etmek, Bilgi paylaşımı yeni iş birliklerinin güçlendirilmesi için Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu'nun bir parçası olmak, yenilikçi finansal ürünlerle döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek, AB döngüsel ekonomi sınıflandırmasını destekleyerek geniş çapta uygulanmasını sağlamak olduğunu kaydetti. - ANTALYA