ATSO'dan Emine Kuştepe'ye ve yılın ahisine teşekkür plaketi - Son Dakika

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Elazığ'da gerçekleşen depremde enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefonla görüşüp kurtulmasına yardımcı olan Adıyamanlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü Emine Kuştepe'ye ve Türkiye'de yılın ahisi seçilen Şükrü Çalım'a teşekkür plaketi verdi.



ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, UMKE Gönüllüsü Emine Kuştepe'nin sıkıntılı süreçte görevini layıkıyla yerine getirerek bütün Adıyamanlıları gururlandırdığını söyleyerek, "UMKE gönüllümüz Emine Kuştepe, bizi mutlu etti, gururlandırdı. Herkesin Türkiye'de işini profesyonelce layıkıyla ve usulüne uygun yapmasının hakikaten bu ülkeyi farklı yerlere taşıyacağına ben yürekten inanıyorum. Bizde Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizde cesur, işini güzel yapan hakikaten çok seçici bir üslupla insanın duygularını okşayarak dinimizin emrettiği gibi hayat kurtarmış olmanız bütün insanlığı kurtarmak gibi sayılır. Sizleri bu plaketle ödüllendiriyorum yürekten tebrik ediyorum" dedi.



2019 yılında Adıyaman'da ve Türkiye'de Yılın ahisi seçilen Şükrü Çalım'a da plaket ve hediye takdim eden Başkan Uslu, "Şükrü Çalım, Adıyaman'da ve Türkiye'de yılın ahisi seçilmiş olması ayrıca bizlere gurur verdi. Ben kendisini yıllardan beri tanıyorum. Kendi mesleğinde becerikli ve icat çıkaran kendiliğinden buluş bulan küçük sanayi sitesinin önemli esnaflarından Şükrü Çalım, 2019 yılında yılın ahisi seçilmiş olması bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Sanayiyi temsil eden bir kuruluş olarak Ticaret ve Sanayi Odası olarak gururlandık. Başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN