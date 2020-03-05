ATSO'dan fuara katılacak iş insanlarına uçak bileti desteği - Son Dakika

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, üyelerinin bu yılki yurt içi fuarlara gidiş ve dönüş uçak bileti bedelinin 500 liraya kadar olan kısmının ATSO tarafından karşılanacağını bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, oda üyelerinin fuarlara aktif katılım sağlayarak sektörleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri amacıyla 2015 yılından bu yana yurt içi fuarlara ulaşım desteği verildiğini belirtti.

Geçen yıl bu destekten 304 üyenin faydalandığını aktaran Çetin, "Bu destekten en çok cam ve hırdavat, motorlu taşıt yedek parça ve kuyumculuk sektörleri faydalandı. 2020'de ise 122 yurtiçi sektörel fuara yönelik gidiş ve dönüş uçak bileti için 500 liraya kadar destek vereceğiz. Bu yıl daha çok üyemizin bu destekten faydalanarak fuarlara katılmasını ve gördükleri yenilikleri Antalya ticaretine katkı olarak sunmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin, destekten faydalanmak isteyenlerin odanın web sayfasından online başvuru yapabileceğini kaydetti.

Odaya kayıtlı her bir üyenin bir yıl içinde bir kez destekten yararlanabildiğini belirten Çetin, başvuruların fuarın açılış gününden en geç bir ay öncesine kadar yapılması gerektiğini vurguladı.