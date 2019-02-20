Atso'dan "Girişimcilik Zirvesi"

Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde düzenlenen "Girişimcilik Zirvesi"ne ilginin yoğun olduğu bildirildi.
Odadan yapılan açıklamaya göre, ATSO Akademi ve Antalya İş Kulübü işbirliğinde, ATSO Atatürk
Konferans Salonu'nda düzenlenen zirveye, Akdeniz Üniversitesi
ile Sosyal Bilimler Meslek Yüsekokulu öğrencileri katıldı.
ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, Türkiye
'nin karşı karşıya olduğu sorunların başında işsizliğin geldiğini dile getirdi.
"Son verilere göre işsiz sayımız 3 milyon 981 bin kişi düzeyindedir. İşsizlik oranımız yüzde 12,3, genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 23,6 olarak açıklanmıştır. Bu verilerin iç açıcı olmadığını söylemek durumundayız." ifadesini kullanan Atılgan, işsizliğin Türkiye'nin yapısal sorunlarından biri olduğunu aktardı.
Yapısal sorunun çözümünün yapısal değişikliklerle mümkün olabileceğini dile getiren Atılgan, şunları kaydetti:
"Eğitim sistemi yapısal gelişme kaydetmemiz gereken alanlardan birisidir. Türkiye'de eğitim sisteminde radikal bir yapı değişimini hayata geçiremezsek sonraki nesillere haksızlık yapmış oluruz. Dünya hızla değişirken bizim eski model bir eğitim sistemiyle devam etme lüksümüz yoktur. Gençlerin amacı mezun olup devlette işe girmek. Bu, sürdürülebilir bir durum değildir. Gençlerimize, test sınavlarından kafalarını kaldırıp, araştıracakları, sorgulayacakları, dünyayı izleyebilecekleri bir ekosistem sunmalıyız. Nitekim yurtdışına çıktığımızda dünyanın her yerinde koşturan, üreten, satan başarılı gençlerimiz olduğunu görüyoruz. Çok sayıda başarılı genç girişimcimiz var. Bu sayıyı artırmamız gerekiyor."
Gençleri girişimci olmaya yönlendirmek gerektiğine değinen Atılgan, ATSO olarak insanları girişimciliğe yönlendirmek adına sıkı çalıştıklarını aktardı.