ATSO'dan güvenli turizm için küçük konaklama tesislerine destek

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, küçük konaklama tesislerinin de Güvenli Turizm Sertifikası almalarına ve aşı önceliğine kavuşmalarına maddi destek vereceklerini bildirdi.

Antalya'nın güvenli turizm destinasyonu olarak öne çıkmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerinin uygulanmasının önemine vurgulayan Çetin, Güvenli Turizm Sertifikası almayan ve bu nedenle aşı önceliğinden yararlanamayan konaklama tesisleri için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

ATSO'nun bu kapsamda bir belgelendirme kuruluşu ile protokol imzaladığını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Güvenli Turizm Sertifikası, salgın tehdidi altında geçireceğimiz turizm sezonunda en güçlü rekabet araçlarımızdan birisi olacak. Odamızın yoğun talepleri sonucunda bu sertifikaya sahip işletmelere aşı programından öncelikli yararlanma imkanı da getirildi. Güvenli turizm sertifikası almak zorunda olmayan ancak bu yüzden öncelikli aşı programına dahil olamayan da çok sayıda küçük ve orta ölçekli konaklama tesislerimiz var. ATSO olarak, bu işletmelerimize sertifika almaları için maddi destek veriyoruz. Bir seferberlikle sezon açılışına kadar tüm konaklama işletmelerimizi güvenli turizm sertifikasına ve aşı önceliği imkanına kavuşturmak arzusundayız."

Turizm sektöründe çarkların tekrar dönmeye başlamasını sağlamak için mücadele sürecini topyekun bir seferberlikle ele almak gerektiğini belirten Çetin, "Salgının ekonomide açtığı derin yaraları onarabilmek adına bu sezonu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Hepimize görevler düşüyor. İnanıyorum ki küçük otellerimiz de bu bilinçle Odamızın desteğinden yararlanarak güvenli turizm zincirinde yerlerini alacaklardır." ifadelerini kullandı.