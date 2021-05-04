ATSO'dan güvenli turizm seferberliği

Antalya'nın güvenli turizm destinasyonu olarak öne çıkması için pandemi ile mücadele tedbirlerinin azami özenle uygulanmasının önemine vurgu yapan ATSO Başkanı Çetin, "Güvenli turizm sertifikası almak zorunda olmayan ancak bu yüzden de öncelikli aşı programına dahil olamayan çok sayıda küçük ve orta ölçekli konaklama tesislerimiz var. ATSO olarak, bu işletmelerimize sertifika almaları için maddi destek veriyoruz. Bir seferberlikle sezon açılışına kadar tüm konaklama işletmelerimizi güvenli turizm sertifikasına ve aşı önceliği imkanına kavuşturmak arzusundayız" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizmi güvenilir kılma çalışmalarını güçlendirmek amacıyla, 30 oda altı ve 0-40 yatak kapasiteli konaklama tesislerinin de Güvenli Turizm Sertifikası almalarına ve aşı önceliğine kavuşmalarına ATSO olarak maddi destek vereceklerini bildirdi.

"Güvenli Turizm Sertifikası en güçlü rekabet araçlarımızdan birisi"

Başkan Davut Çetin, konu ile ilgili "Konaklama, yeme-içme, ulaştırma, seyahat acenteliği gibi sektörler için, Covid-19 virüsünün yayılmasına neden olabilecek tehlikeli noktaların ve unsurların tespiti ve ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirleri içeren Güvenli Turizm Sertifikası, pandemi tehdidi altında geçireceğimiz turizm sezonunda en güçlü rekabet araçlarımızdan birisi olacak. Odamızın da yoğun talepleri sonucunda bu sertifikaya sahip işletmelere aşı programından öncelikli yararlanma imkanı da getirildi. Ancak 30 oda altı ve 40 yataktan az kapasiteli konaklama tesisleri için bu belgeyi alma zorunluluğu bulunmuyor, dolayısıyla bu işletmelerimiz aşı önceliğinden de yararlanamıyorlar" dedi.

"Sertifika ve dolayısıyla aşı önceliği için ATSO'dan maddi destek"

Aşı ve sertifika için maddi destek sağlayacaklarını belirten Çetin," Oysaki biz, Güvenli Turizm Sertifikası almayan ve bu yüzden de aşı önceliğinden yararlanamayan konaklama tesisimiz kalmasın istiyoruz. Güvenli destinasyon imajımızı topyekün bir seferberlikle güçlendirmeliyiz. Bu nedenle ATSO olarak ilgili komitemizin de talebi doğrultusunda akredite bir belgelendirme kuruluşu ile Odamızın da maddi destekle katkı koyduğu bir protokol imzaladık" diye konuştu.

"Oda üyelerinin belge süreci hızla tamamlanacak"

Belge bedelleri hakkında bilgi veren Davut Çetin, "Bu protokol kapsamında, 30 oda altı ve 40 yataktan az kapasiteli konaklama tesisleri için 400 TL+KDV olan aylık belge bedelinde yüzde 25 oranında bir indirim alındı. Bununla birlikte, her bir üye konaklama tesisi için aylık 300 TL+KDV olan belge 75 TL+KDV'si ATSO tarafından karşılanacak. Akredite Kuruluş, başvuru yapan ATSO üyelerimizin denetimine öncelik verecek ve belgelendirme en hızlı şekilde yapılacak" şeklinde konuştu.

"İnanıyorum ki küçük otellerimiz de güvenli turizm zincirine katılacaklar"

Küçük otellerin de güvenli turizm sertifika sürecine dahil olacaklarına inandığını belirten Çetini "Turizm sektöründe çarkların tekrar dönmeye başlamasını sağlamak için mücadele sürecini topyekün bir seferberlikle ele almamız gerekiyor. Pandeminin ekonomide açtığı derin yaraları onarabilmek adına bu sezonu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Hepimize görevler düşüyor. İnanıyorum ki küçük otellerimiz de bu bilinçle Odamızın desteğinden yararlanarak güvenli turizm zincirinde yerlerini alacaklardır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA