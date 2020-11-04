ATSO'dan İklim Değişikliği ve Tarım Webinarı - Son Dakika

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı (UNDP) işbirliğinde İklim Değişikliği ve Tarım webinarı gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği ve UNDP Türkiye 2020 yılında İklim Diplomasi Haftası kapsamında ortak faaliyetler yürüttüğü etkinlikler kapsamında, ATSO Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik "İklim Değişikliği ve Tarım: Sürdürülebilir ve İklim Dostu Tarım" başlığıyla düzenlenecek.

İklim değişikliği ile mücadelede farkındalık oluşuturmak amacıyla düzenlenecek Webinar'da ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ile Dünya Gazetesi Yazarı ve Tarım Uzmanı Ali Ekber Yıldırım iklim değişikliği ve tarım üzerine değerlendirmelerde bulunacak. - ANTALYA