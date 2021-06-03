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ATSO'dan işletmeler için yeni destek paketi talebi - Son Dakika

ATSO'dan işletmeler için yeni destek paketi talebi

03.06.2021 16:21
ATSO'dan işletmeler için yeni destek paketi talebi, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, pandemi nedeniyle ekonomik afet yaşayan Antalya için yeni destek talebinde bulundu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, pandemi nedeniyle ekonomik afet yaşayan Antalya için yeni destek talebinde bulundu.

Turizm sezonunun başlamaması nedeniyle mağduriyet yaşayan, genelgeyle kapatılan ve zor durumda olan şirketler için yeni bir destek paketi talep eden Davut Çetin, "Bilindiği gibi, 01.06.2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi ile yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane) saat 21.00'e kadar, masa mesafesi ve müşteri sınırlaması koşuluyla müşteri kabul edebilmektedir. Eğlence yerleri, kafe, çay bahçesi gibi yerler, spor salonları oyun oynanmaması ve sayı sınırlaması ile açılmışlardır.Antalya turizmin başkentidir, kent merkezinde ve ilçelerimizde işletmelerin çoğu turizme hizmet veren, akşam saatlerinde çalışan işletmelerdir. Dolayısıyla turizm sezonunda normalleşme bekleyen işletmelerimiz için bu sınırlamalar çözüm olmamıştır" diye konuştu. - ANTALYA

ATSO'dan işletmeler için yeni destek paketi talebi

Normalleşme, Ticaret, Antalya, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATSO'dan işletmeler için yeni destek paketi talebi - Son Dakika Ekonomi


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