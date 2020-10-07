ATSO'dan "Kan Ver Afyon" kampanyasına destek - Son Dakika

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetimi Kurulu ve üyeleri, ekim ayında başlatılan "Kan Ver Afyon" kampanyasına destek verdi.

ATSO yönetim kurulu ve üyeleri, bina önüne gelen Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne ait otobüsün önünde kan bağışı kampanyası için bir araya geldi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, kan bağışından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu tarafından düzenlenen ve valilik, belediye başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ile Afyon Eğitim Vakfı'nın eş güdümünde gerçekleştirilen kampanyaya destek olmak istediklerini söyledi.

Sertser, kan bağışının hem sağlık hem de kanın her zaman ihtiyaç olmasından dolayı önemli olduğunu belirterek, "Kan bağışı sayıları pandeminin de etkisiyle azaldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına Ticaret ve Sanayi Odamızın tüm paydaşları ve üyelerimiz ile destek vermek istedik. Kızılay aracını burada getirdikleri için Kızılay yetkililerine, ilgili kurumlara teşekkür ediyoruz. Herkesi bu dönemde kan bağışı yapmaya çağırıyoruz."

ATSO Meclis Başkanı Mehmet Sıktı Merdivenci de son meclis toplantısında kan bağışı yapılması için üyelerine çağrıda bulunduklarını belirterek, "Kızılay'ın kan stoklarının arttırmak için tüm gücümüzle destek veriyoruz. Pandemi dolayısıyla var gücüyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza ve Türk Kızılay'ına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Kan vermekten korkmayın. Koronavirüs kan yoluyla bulaşmıyor. Kan bağışı merkezleri son derece steril yerler. Herkesi kan vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından ATSO yönetim kurulu ve üyeleri, kan bağışında bulundu.