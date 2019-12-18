ATSO'dan Kemer'e yatırım desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATSO'dan Kemer'e yatırım desteği - Son Dakika

ATSO'dan Kemer'e yatırım desteği

6 saat önce

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "ATSO, Kemer'de yatırım anlamında bir şeyler yapmak istiyor.

ATSO'dan Kemer'e yatırım desteği, System.String[]

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "ATSO, Kemer'de yatırım anlamında bir şeyler yapmak istiyor. Atatürk Parkı'nda yapmayı düşündüğümüz proje hakkında bilgiler verdik. Onlarda projede desteğimiz olsun ve turizme katkımız olsun diye projeye destek olacaklarını belirtti" dedi.


Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Başkan Vekili Emin Gül'ü ziyaret etti. Ziyarette, Çetin'e, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Eroğlu ve ATSO Kemer Temsilcisi Mustafa Çetinkaya da eşlik etti. ATSO ile belediyenin ortaklaşa yapabileceği çalışmalar ve projeler hakkında konuşulan ziyarette, Başkan Topaloğlu, Kemer'de yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Topaloğlu, ATSO Başkanı Çetin ve beraberindekiler, daha sonra Atatürk Parkı'nda yapılması planlanan proje kapsamında alanda incelemelerde bulundu.


Topaloğlu, Kemer'in dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirterek, ATSO Başkanı Davut Çetin'in ziyaretlerinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. ATSO Başkanı Çetin ile Kemer'de yapılabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Topaloğlu, "ATSO, Kemer'de yatırım anlamında bir şeyler yapmak istiyor. Atatürk Parkı'nda yapmayı düşündüğümüz proje hakkında bilgiler verdik. Onlarda projede desteğimiz olsun ve turizme katkımız olsun diye projeye destek olacaklarını belirtti. İşbirliğimiz her zaman devam edecek. Kemerliler bizi izlemeye devam etsin." diye konuştu.


ATSO Başkanı Çetin ise turizm anlamında Kemer'in kendileri için önem arz ettiğine dikkat çekerek, ATSO olarak Kemer'e bir şeyler kazandırmak istediklerini ve bu kapsamda Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu ile fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.


Ziyaret sonrası Topaloğlu ve Gül, ATSO Başkanı Çetin ve beraberindekilere Kemer tablosu hediye etti. - ANTALYA

Necati Topaloğlu, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
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