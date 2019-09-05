ATSO'DAN kent ticaretini canlandıracak hamle

Sokakta Şenlik Var

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), turistleri ve vatandaşları kent merkezine çekmek, akşam ticaretini canlandırmak ve şehir turizmini desteklemek için 6 Eylül Cuma gününden itibaren 'Sokakta Şenlik Var' sloganıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

Antalya'nın başarılı bir turizm sezonu geçirdiğini buna karşın, yerli ve yabancı turist sayısındaki artışın kent ticaretine olması gerektiği kadar yansımadığını vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin, "Sezon sonunda da kent merkezinde canlılık yaratmak ve şehir turizmini desteklemek için böyle bir karar aldık. Bir ay boyunca akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde özellikle ailelerin, gençlerin, çocukların ve turistlerin ilgisini çekecek, dans gösterileri, konserler ve şovlar düzenleyeceğiz. Esnafımızın da desteğiyle, Antalya'da sokağa çıkmak için en güzel zamanlar olan Eylül ayı akşamlarında kentimizi bir festival şehrine dönüştürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Renkli Kortejle Start Alıyor

Etkinliğin 6 Eylül Cuma günü saat 17.30'da Atatürk Caddesi'nde bulunan Karaalioğlu Parkı girişindeki Büyükşehir Belediyesi eski hizmet binası önünden başlayacak kortejle start alacağını belirten Davut Çetin, kortejin, dans ve müzikler eşliğinde ilerleyerek Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak sahnede son bulacağını söyledi.

Cumartesi Günü Çocuklara Özel Şov

Kortejin sona ermesinin ardından saat 20.00'da Colombian Salsa grubunun sahne alacağını ifade eden Başkan Davut Çetin, 7 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da ise çocuklara yönelik bir şov gerçekleştirileceğini kaydetti.

Eylül Ayı Boyunca Haftada 3 Gün Şenlik Var

Davut Çetin, "Eylül ayı boyunca Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri, Cumhuriyet Meydanı'nda birbirinden renkli şovların gerçekleşeceği 'Sokakta şenlik Var' etkinliklerine tüm üyelerimizi ve Antalyalı hemşerilerimizi davet ediyorum" dedi.