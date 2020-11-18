ATSO'dan KOBİ'lere yönelik çevrimiçi sohbetler - Son Dakika

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Avrupa KOBİ haftası dolayısıyla 24-27 Kasım tarihleri arasında alanında uzman konuşmacıların katılımıyla çevrimiçi sohbet programları düzenlenecek.

ATSO Başkanı Davut Çetin, yaptığı açıklamada, Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri çerçevesinde ATSO Antalya AB Bilgi Merkezi tarafından alanlarında uzman 3 konuşmacıyla KOBİ'ler için çevrimiçi söyleşiler gerçekleştirileceğini bildirdi.

24 Kasım saat 14.00'de HERA kurucu ortağı Nalan Uysal'ın KOBİ'lerin kurumsallaşmasının Avrupa Birliği ihracatına etkisini, 25 Kasım 14.00'de Erdem&Erdem kurucu ve kıdemli ortağı Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem'in "Dış ticarette uluslararası anlaşmazlıkların çözümü" konusunu ele alacağını belirten Çetin, 27 Kasım'da ise Davranış bilimleri araştırmacısı, senarist, oyuncu ve yazar Mehmet Auf'un "Yeterince esnemeyen kırılır - KOBİ'lerde esneklik" konusunda söyleşi gerçekleştireceğini belirtti.

Çetin, KOBİ'lerin ele alındığı konuların yanı sıra 20 Kasım'da Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında ve AB Türkiye Delegasyonu desteğiyle Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın katılacağı web tabanlı bir seminer düzenleneceğini kaydetti.

Çevrimiçi gerçekleşecek etkinliğin herkesin katılımına açık olduğunu vurgulayan Çetin, açıklamasında, "Dünyanın pandemi sürecinde olduğu şu günlerde üyelerimiz için bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz. Zoom programı üzerinden gerçekleşecek söyleşilere, tüm üyelerimiz ve çalışanlarının yanı sıra ilgi duyan herkesi bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.