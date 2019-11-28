Son Dakika Haberleri: ATSO'dan onkoloji merkezine destek
Son Dakika Güncel ATSO'dan onkoloji merkezine destek - Son Dakika

ATSO'dan onkoloji merkezine destek

7 saat önce

Amasya Sağlık Müdürlüğü ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arasında kentte kurulacak yeni onkoloji merkezi için destek protokolü imzalandı.

ATSO'dan onkoloji merkezine destek, System.String[]

Amasya Sağlık Müdürlüğü ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arasında kentte kurulacak yeni onkoloji merkezi için destek protokolü imzalandı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç ve İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz tarafından imzalanan protokol gereği yeni kurulacak onkoloji merkezine ATSO, maddi ve destekte bulunacak.

Kırlangıç, hastalara destek olmak için çabaladıklarını belirterek, "Zaten kanser hastalığının kendisi üzücü ve yorucu. Tedavisi bari yorucu olmamalı diye düşünüyoruz. İlimizde tedavi merkezi olmadığından hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımız il dışında tedavi olmak zorunda kalıyor. Bu da hem hasta hem de hasta yakınları için maddi ve manevi zorluklar getiriyor. Bunu ortadan kaldırıp onlara destek olabilmek için yönetim kurulumuzla karar aldık." dedi.

Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dalında 15 lira olan bamya, kurutulduktan sonra 200 liraya satılıyor
İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı? Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 18:50:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ATSO'dan onkoloji merkezine destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]